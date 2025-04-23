蕭菊貞5年訪談80人 打造台灣首部半導體發展紀錄片

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（中央社記者王心妤台北23日電）曾獲2座金馬獎最佳紀錄片獎的導演蕭菊貞花5年拍攝新紀錄片「造山者－世紀的賭注」，訪問超過80名見證產業的重要人物，是台灣首部以半導體發展為主題的紀錄片。

蕭菊貞今天透過電影公司表示，這部紀錄片是她拍攝過最不安卻也最難放下的主題，過程中遭遇全球半導體競賽、美中貿易戰的科技對抗，或是AI出現的影響，讓她不斷自問：「如果5年前能預知台灣此時將面臨的所有難題，當年我敢拍這個題目嗎？」

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蕭菊貞表示，面對壓力就會想起國家有難時，仍有一群人守護國家，讓她相當感動，也認為不該輕易妥協，「因為這段歷史不能忘記，它不只是一段關於台灣半導體的故事，更是台灣這座島嶼面對生存，所走過的艱辛路徑。」

電影海報的片名「造山者」邀請知名書法家董陽孜親自題字，像是勾勒出台灣人面對動盪局勢下，不服輸、不放棄的堅毅精神。電影將於6月13日全台上映。（編輯：張雅淨）1140423