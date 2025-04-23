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LINE TV慶10週年 邀HowHow、藍亦明組CP

2025/4/23 16:03（4/23 16:16 更新）
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歡慶LINE TV成立10週年，YouTuber HowHow（左）、藍亦明（右）組CP拍攝特別企畫影片，復刻BL劇「獨佔接班人」情節，目前影片觀看數直逼20萬。（LINE TV提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月23日
歡慶LINE TV成立10週年，YouTuber HowHow（左）、藍亦明（右）組CP拍攝特別企畫影片，復刻BL劇「獨佔接班人」情節，目前影片觀看數直逼20萬。（LINE TV提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月23日
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（中央社記者葉冠吟台北23日電）LINE TV為慶祝成立10週年，邀請YouTuber HowHow拍攝紀念企劃影片，和夥伴藍亦明組成CP復刻BL影集「獨佔接班人」笑翻網友，影片觀看數直逼20萬。

「獨佔接班人」是台灣首部以禮儀師為題材的影集，上演禮儀師與追夢少年間的感情糾葛。在LINE TV特別企劃影片裡，HowHow化身想成為歌手的追夢少年，起初不願接受王牌禮儀師藍亦明的接班訓練，直言：「我很怕屍體，也很怕鬼，我不可能當禮儀師的啦！」

沒想到，藍亦明見狀直接霸氣椅咚，並講出浪漫台詞：「傻瓜，有我在，你怕什麼。」後續還結合奇幻影集「黑盒子」元素，讓HowHow被困在「同一天」，粉紅泡泡片段不斷重置。

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網友看完後幽默留言，「兩人是真愛」、「太佩服藍亦明，這樣的劇本居然不會笑場」、「這就是我要的BL」。

LINE TV透過新聞稿表示，「獨佔接班人」25日將迎大結局，毛祁生、張家陞等演員本尊，也將於當天8時終映會和觀眾一同觀看結局與未公開獨家限定影片，目前門票仍在熱賣中。（編輯：管中維）1140423

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