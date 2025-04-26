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戴白沙屯媽祖手鍊影片遭盜用 丁力騏譴責詐騙集團

2025/4/26 21:04（4/26 21:16 更新）
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藝人陳子強（左起）、唐玲、璟宣、蘇霈、丁力騏26日共同參加「藝起反詐騙」公益演唱會，盼集結演藝圈力量，用音樂與行動傳遞「識詐、防詐、不受騙」的重要訊息。（藝益藝能有限公司提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月26日
藝人陳子強（左起）、唐玲、璟宣、蘇霈、丁力騏26日共同參加「藝起反詐騙」公益演唱會，盼集結演藝圈力量，用音樂與行動傳遞「識詐、防詐、不受騙」的重要訊息。（藝益藝能有限公司提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月26日
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（中央社記者洪素津台北26日電）藝人陳子強、唐玲發起「藝起反詐騙」公益演唱會，丁力騏、蘇霈都登台演出，丁力騏分享自己PO出手戴白沙屯媽祖手鍊過香爐影片，沒想到卻被詐騙集團盜用；蘇霈則投資乾弟開公司，卻被騙730萬元。

為提升全民防詐意識、打造更堅固的社會安全網，陳子強與唐玲今天舉辦「藝起反詐騙」公益演唱會，盼集結演藝圈力量，用音樂與行動傳遞「識詐、防詐、不受騙」的重要訊息。

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陳子強、唐玲今天找來丁力騏、蘇霈、周子寒、璟宣、陳熙鋒等多名藝人輪番登台，用最真摯的歌聲呼籲全民防詐、提高警覺。說起詐騙，丁力騏分享先前收到朋友送的白沙屯媽祖手鍊，帶著手鍊去過香爐，拍成影片與粉絲分享，豈料畫面遭詐騙集團盜用，哀嚎：「我反而變成詐騙首腦，有點代罪羔羊的感覺。」

蘇霈是蘇慧倫的姐姐，她透露被認識10幾年的乾弟弟詐騙，房子二胎借出新台幣730萬元投入乾弟弟所稱的投資項目，能拿18%的利息，雖然對方陸續還了430萬元，但等於本金都被騙走。（編輯：李亨山）1140426

#白沙屯媽祖
#陳子強
#蘇慧倫
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