韋喆他鄉變故鄉 入境隨俗最愛皮蛋豆腐

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）來自中南美洲加勒比海島國、聖露西亞的歌手韋喆成為客台節目「活力新故鄉」第100集受訪者，記錄他「日久他鄉變故鄉」心路歷程，連皮蛋豆腐都成為最愛食物。

製作單位今天分享，韋喆因獲得獎學金在政治大學經濟系就讀來到台灣，後又因歌唱選秀節目「聲林之王」備受矚目，繼續留在台灣發展、追尋夢想。他笑說，剛到台灣時對黑黑的皮蛋感到很驚恐，但逐漸融入台灣日常後，目前皮蛋豆腐與牛肉麵已成了他最喜愛的食物。

而音樂更是他生命中不可或缺的部分，無論是在聖露西亞或台灣，韋喆只要手握麥克風，馬上就可以成為眾人焦點。除了外場表演，他也一手主導自己的專輯製作與發表，工作室設備上更入境隨俗放置一包包的綠色「乖乖」，表示這樣錄音才會順利，「電腦不會當機喔！」

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目前韋喆最想挑戰客家歌曲，跟著老師聚精會神的學習客語，練習咬字與發音，更相信音樂能跨越國界，亦是最美麗的交流，想透過自己的歌聲感動每一雙耳朵。

「活力新故鄉」自2019年9月16日播出至今已百集，多次入圍金鐘獎人文紀實節目獎及節目類導演獎，每一集依被紀錄者的國籍、語言以雙字幕呈現，引領各個族群的觀眾了解因為各種機緣來到台灣落腳的新住民。每週一晚上9時在客家電視頻道播出外，也上架客台網站與YouTube頻道。（編輯：李亨山）1140506