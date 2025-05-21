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「星期三」第2季來了 導演爆女主角變得更可怕

2025/5/21 16:52（5/21 17:31 更新）
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影集「星期三」第2季21日釋出幕後花絮，影片中女主角珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）（右）身穿標誌性的黑色套裝重返，全新一季預計將更著重角色間的張力與情感火花。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月21日
影集「星期三」第2季21日釋出幕後花絮，影片中女主角珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）（右）身穿標誌性的黑色套裝重返，全新一季預計將更著重角色間的張力與情感火花。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月21日
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（中央社記者洪素津台北21日電）黑暗神秘影集「星期三」（Wednesday）第2季今天釋出幕後花絮，影片中女主角珍娜奧蒂嘉身穿標誌性的黑色套裝重返，導演提姆波頓爆料，女主角星期三會變得非常真實又可怕。

Netflix今天發布影集幕後花絮，影片中可見演員珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）與導演提姆波頓（Tim Burton）在片場的密切互動，2人一同檢視場景布置與拍攝細節。

波頓形容，奧蒂嘉是「完美的星期三」，「珍娜擁有一種古怪但迷人的能量，她讓這個角色變得非常真實又可怕。」奧蒂嘉則說：「星期三是最酷的角色，重新穿上屬於星期三的衣服充滿著期待。」且新一季的故事將更黑暗，角色心理也將更細膩。

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「星期三」第2季將更加著重角色之間的張力與情感火花。飾演星期三媽媽的凱薩琳麗塔瓊絲（Catherine Zeta-Jones），劇中母女關係將出現新的衝突與連結，2人將在本季進行一場充滿火藥味的西洋劍對決。奧蒂嘉在對決戲後，像個小粉絲地說：「她（凱薩琳）真的好棒，看得出來就是舞者出身。」

「星期三」第2季將分為2部分，第1部預計於8月6日上線，第2部於9月3日在Netflix推出。（編輯：張雅淨）1140521

#凱薩琳
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