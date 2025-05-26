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容祖兒結束演唱會3年長征 被歌迷封樂壇勞模

2025/5/26 18:37
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（中央社記者陳怡璇台北26日電）香港歌手容祖兒長達3年的ETERNITY演唱會日前落幕，將金曲重新編曲，並大改舞台設計、服裝等；被抽中上台合唱的粉絲則送她「香港樂壇勞模」錦旗。

唱片公司今天以新聞稿分享，容祖兒ETERNITY演唱會從2023年4月1日開始，橫跨3年，在今年5月18日落幕。

演唱會延續「永恆」主題，容祖兒將金曲重新編曲，並重新編排舞台設計、服飾等，這次增加帥氣男裝，炫技電吉他，自彈自唱代表作「空港」，坦言「緊張到汗流浹背，因為流太多汗，所以眼鏡都差點滑掉了。」

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終場一開始，容祖兒以全新大紅袍登場，與巨幕上的翅膀錯位「金剛合體」，一連演唱「赤地雪」、「最好時光」、「桃色冒險」等，看到歌迷高舉燈牌，一度感動落淚，粉絲立刻大聲接唱。

演唱會中特別新加入歌迷互動橋段，每場皆選1名幸運兒上台合唱，在終場時還有粉絲致贈錦旗，封容祖兒為「香港樂壇勞模」。（編輯：張雅淨）1140526

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