周思潔甩陰霾「不晚」 9/20演唱會飆唱金曲

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）歌手周思潔與金曲歌王蕭煌奇剛推出新作品「人生就是學」，今天宣布9月20日在台北國際會議中心舉辦演唱會「不晚」，好友康康壓縮錄影時間現身力挺獻花，周思潔直呼感動。

周思潔今天開記者會，宣布將於9月20日唱進台北國際會議中心（TICC），演唱會取名「不晚」，共勉「有夢有努力，只要願意學，一切都不晚！」

康康現身記者會力挺，還下跪獻花。周思潔說，康康有情有義，為了她的記者會配合改時間。今天要錄節目的康康特別商議晚點進棚，專程給周思潔驚喜。

康康說，原本和周思潔算是點頭之交，後來因錄節目接觸變多，周思潔也去看過他在Pub駐唱及晚宴秀，逐漸變熟。昨天剛過生日的康康和周思潔講了約30分鐘電話，他笑說，周思潔明明講話很流利，但邀他站台時卻吞吞吐吐，「我說我去幫忙站台不用錢啦，沒問題，梳化費用幾千塊就算了」。

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周思潔上次發片遇合約糾紛，她感性表示，重返歌壇時間不久就累積了音樂作品，也順利唱進TICC，真的很感恩。她並透露隨時把愛犬「周Lucky」的骨灰帶在身邊，康康吐槽「妳確定要講狗的話題嗎？妳每次都會哭。」

周思潔說，這次演唱會可以聽到台灣歌壇70、80、90年代的金曲，華語、台語、日語都有，甚至會和以前的自己「隔空對唱」，歌迷可以好好期待。（編輯：管中維）1140529