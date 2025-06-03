陳志強感動老婆付出 曾智希偷許願吃素求拍攝順利

（中央社記者洪素津台北3日電）演員陳志強日前到台東拍攝戲劇「生命的麥田」，他提到在拍戲的過程中老婆曾智希到台東愛相隨，她更為了陳志強拍攝順利，偷偷許願在他上工拍戲的時候吃素，陳志強坦言看她一邊備孕又要吃素很心疼。

林美貞、孫鵬、艾偉、王淑娟、陳志強等人今天出席大愛劇「生命的麥田」首映記者會，訪問過程中陳志強趁機告白王淑娟，他表示王淑娟是兒時的鄰居，當時王淑娟還有抱過他，現在可以跟她一起拍戲很開心，一旁的王淑娟則稱讚陳志強拍戲很細膩，演得很好，很感同身受。

王淑娟分享拍戲的時候重感冒，撐不下去才送去醫院，當時整個劇組包括陳志強都很擔心，王淑娟對此很感動，陳志強表示王淑娟跟他媽媽很像，「淑娟姊中暑發燒感冒，我照顧她，其實也是彌補對媽媽沒有做到的這些」。

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陳志強和曾智希目前仍持續備孕，不過曾智希每到植入胚胎的時候身體就出狀況，「我看了很心疼，一定也會有想要放棄的念頭，但是這是我們兩個共同的夢想，現在還是繼續努力」；陳志強相當感謝曾智希的付出，「我也是後來才知道她偷偷許願吃素，幫我祈求拍攝順利」。

而近日林萱瑜和吳婉君傳出友情破裂，陳志強老婆曾智希則留言力挺林萱瑜，對此陳志強表示真的不知道這之間發生什麼事，「智希沒有告訴我，我們兩邊都是朋友」；陳志強更分享吳婉君送了一對夫妻好合的杯子碗盤套組當結婚禮物，他和吳婉君還是好朋友，至於之前吳婉君的家暴風波，他表示有些事情不用明說，杜絕家暴是最重要的。（編輯：李亨山）1140603