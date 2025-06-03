加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中華電為憑證事件致歉 強調無涉資訊與網路安全
首頁 / 娛樂

陳志強感動老婆付出 曾智希偷許願吃素求拍攝順利

2025/6/3 19:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北3日電）演員陳志強日前到台東拍攝戲劇「生命的麥田」，他提到在拍戲的過程中老婆曾智希到台東愛相隨，她更為了陳志強拍攝順利，偷偷許願在他上工拍戲的時候吃素，陳志強坦言看她一邊備孕又要吃素很心疼。

林美貞、孫鵬、艾偉、王淑娟、陳志強等人今天出席大愛劇「生命的麥田」首映記者會，訪問過程中陳志強趁機告白王淑娟，他表示王淑娟是兒時的鄰居，當時王淑娟還有抱過他，現在可以跟她一起拍戲很開心，一旁的王淑娟則稱讚陳志強拍戲很細膩，演得很好，很感同身受。

王淑娟分享拍戲的時候重感冒，撐不下去才送去醫院，當時整個劇組包括陳志強都很擔心，王淑娟對此很感動，陳志強表示王淑娟跟他媽媽很像，「淑娟姊中暑發燒感冒，我照顧她，其實也是彌補對媽媽沒有做到的這些」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳志強和曾智希目前仍持續備孕，不過曾智希每到植入胚胎的時候身體就出狀況，「我看了很心疼，一定也會有想要放棄的念頭，但是這是我們兩個共同的夢想，現在還是繼續努力」；陳志強相當感謝曾智希的付出，「我也是後來才知道她偷偷許願吃素，幫我祈求拍攝順利」。

而近日林萱瑜和吳婉君傳出友情破裂，陳志強老婆曾智希則留言力挺林萱瑜，對此陳志強表示真的不知道這之間發生什麼事，「智希沒有告訴我，我們兩邊都是朋友」；陳志強更分享吳婉君送了一對夫妻好合的杯子碗盤套組當結婚禮物，他和吳婉君還是好朋友，至於之前吳婉君的家暴風波，他表示有些事情不用明說，杜絕家暴是最重要的。（編輯：李亨山）1140603

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：