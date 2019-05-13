美中談判差點告吹 中方人員一度原地待命

（中央社台北13日電）華爾街日報報導，美國總統川普日前突然宣布調高中國商品進口關稅後，即將赴美談判的中方人員曾被要求原地待命，一度認為無法成行。直到研判形勢後，才在中國國家主席習近平拍板下赴美。

但報導引述一名知情的中國官員表示，中國國務院副總理劉鶴仍然率團成行的目的，僅僅是「讓談判繼續下去」。

這項報導證實，川普以中方反悔先前承諾為由宣布調高中國商品進口關稅後不久，中方就曾考慮是否取消訪美行程。已經訂好機票準備前往華盛頓的中方談判人員，就收到原地待命的緊急指令，等待進一步通知。

報導提到，中方一名貿易談判人員6日早上就曾表示，「看來去不成了」。

了解決策過程的中國官員透露，鑑於談判幾天後就要舉行，習近平當時曾與顧問討論，如何因應美國調高中國商品關稅的舉措。到了7日，中國官員開會分析了美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）召開的記者會內容。

根據報導，中國官員得出的結論是中方應該赴美，至少要避免出現可能難以修復的裂痕。這項意見先被轉達給首席談判代表劉鶴，再轉達給了習近平，最後拍板決定派遣談判團隊赴美。然而，中方完全明白，鑑於事發突然，這趟行程幾乎沒有可能取得進展。

直到談判結束，美中雙方傳遞的訊息基本如同前述，也就是避免出現嚴重談判破裂，並承諾「繼續留在談判桌」，否則將導致未來達成協議的前景破滅。

至於中國是否有下一步行動，了解中國決策過程的官員說，要在劉鶴向習近平簡報他在華盛頓的商談情況後，才能決定。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）12日向福斯新聞表示，中國已邀請萊特海澤和梅努欽前往北京繼續談判，但尚無具體細節。此外，庫德洛也提到，美中兩國元首6月底將在日本舉行的20國集團（G20）峰會議上再度會面。

報導指出，一名中國官員表示，目前看來，打破僵局的唯一途徑，似乎是兩國領導人直接對話。

這項報導提到，美國官員2月間曾抱怨，中國在耍弄美國，反悔了先前談好的項目，而這種情況最近再度出現。一名參與談判的美方人士說，在談判中，美方常認為已取得成果，但突然又出現倒退，令人惱火。（編輯：邱國強/林克倫）1080513