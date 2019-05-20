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中美貿易戰升溫 南韓財長：力爭將影響降至最低

最新更新：2019/05/20 10:52

（中央社記者姜遠珍首爾20日專電）南韓副總理兼企劃財政部長官洪楠基今天出席對外經濟長官會議時表示，南韓政府將盡全力把中美貿易戰對南韓經濟的不利影響降至最低。

南韓聯合新聞通訊社指出，洪楠基表示，隨著中美貿易摩擦日益加劇，南韓金融市場波動性增大，國內經濟或將受到更強烈衝擊。為此，南韓將及時採取穩定市場的措施，加大對金融、出口的扶持力度，避免出現出口萎縮現象。

洪楠基指出，南韓政府從5月起實施短期出口援助措施，具體提供5000億韓元（約合新台幣131.44億元）規模的貿易金融扶持，大力支持出口行銷活動，6月還將制定消費品、數字貿易和服務業的相關援助對策。

報導稱，洪楠基說，南韓將加速與菲律賓、馬來西亞的自由貿易協定相關磋商，討論「南韓與印尼關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA）未來計畫，實現貿易對象國家多元化，支援向新興經濟體出口中間產品。

對於美國宣布推遲6個月就是否對進口汽車及零配件加徵關稅作出決定，洪楠基表示，南韓將加強與美方接觸，要求美方將南韓排除在加徵關稅對象之外。他還說，南韓將請求國會本月審議通過補充預算案。（編輯：施燕飛）1080520

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