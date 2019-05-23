美中貿易戰越演越烈 越南籲對話解決分歧

（中央社河內23日電）美中貿易戰越演越烈，雙方從加徵關稅的角力，朝向科技戰，對全球造成衝擊。越南官方今天表示，美中貿易戰影響世界經濟，呼籲兩國透過對話解決彼此分歧。

美國5月10日起對2000億美元中國商品加徵懲罰性關稅由原先的10%增加到25%，接著對華為下重手，同步祭出禁售及禁購令。美國總統川普還指示對剩餘3000億美元中國商品加徵關稅展開規劃。

中國也宣布，計劃自6月1日起對已加徵關稅的600億美元清單的部分美國商品，分別提高25%、20%、10%不等的關稅，繼美國將華為列入管制黑名單之後，中國恐會繼續展開反擊。

越南外交部今天在河內舉行例行記者會，發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）回覆記者提問時表示，美中貿易衝突對世界經濟影響極大，國際社會都很關注。

黎氏秋恆表示，越南對美中貿易戰的發展一直深表關切，越方希望美中兩國在互相尊重、合作的原則，及符合國際法律與承諾的基礎上，透過對話解決彼此分歧。

美國和中國都是越南重要貿易夥伴。越南經濟專家阮春成（Nguyen Xuan Thanh）分析指出，在美中貿易戰的影響下，越南經濟短期和中期將受惠，但長期而言面臨極大風險。（編輯：王永志）1080523