美中女主播辯貿易戰 6大議題唯獨關稅有共識[影]

（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）美國福斯財經新聞網主播黎根今天邀中國環球電視網主播劉欣上節目，談美中貿易談判等6大議題。劉欣應答主要重申中國政府立場，兩人少有交集，唯獨在降低關稅上有共識。

美中貿易談判陷入僵局之際，黎根（Trish Regan）以福斯財經新聞網（FBN）節目主持人身分，邀央視旗下中國環球電視網（CGTN）主播劉欣隔海辯論。由於衛星訊號問題，兩人延遲近半小時，直到台北時間30日上午8時27分才展開對話。

在約15分鐘談話中，主要由黎根發問、劉欣應答，議題涵蓋美中貿易談判前景、美商在中國面臨智慧財產權遭竊風險、華為能否以分享技術敲開美國市場大門、中國何時擺脫開發中國家地位、美中能否完全取消關稅以及「國家資本主義」定義。

對話剛開始擦出一些火花。黎根表示這場討論可得知中共怎麼思考貿易和美國，並說劉欣具中共黨員身分。劉欣隨後澄清自己並非中共黨員，發言不代表中共、只代表自己，還強調「如果有人要引述，請把我的名字寫出來」。

被問及美中貿易談判能否達成協議，劉欣說，自己沒有內線消息，只知道談判不是很成功，雙方都在思考下一步。中國政府已表明，美國若尊重中方談判團隊、展現對話意願、不施加外部壓力，很有機會談出具建設性的貿易協議，否則雙方可能面臨「長期問題」。

黎根表示，貿易戰對各方都不利，當前局勢深具挑戰，但她相信會談出結果。

隨後，黎根詢問劉欣，在中國面臨智財權遭竊風險的美商要如何自處，製播單位同時在螢幕列出一大串中國被控竊取美方智財權案例，包括大規模駭客攻擊、華為據稱竊取摩托羅拉（Motorola）、T-Mobile商業機密等案。

劉欣坦言，智財權侵犯、版權問題、盜版甚至商業機密盜竊確實存在，必須處理，中國政府與人民對此有高度共識。但竊取智財權在世界各地都很常見，美國企業也彼此為侵權提告，「不能因為有這些案例，就說美國在偷東西、中國或中國人民在偷東西，這些言論無濟於事」。

至於中國電信大廠華為能否以分享技術敲開美國市場大門，劉欣強調只要合法就行，並說：「如果透過合作、相互學習、付費使用這些智財權和技術，我認為完全可行，有何不可？」

被問到中國何時要脫離開發中國家地位、停止從世界銀行（World Bank）借錢，劉欣表示，中國經濟規模確實很大，但有14億人民，是美國3倍，而中國人均國內生產毛額（GDP）只有美國1/6，何時脫離開發中國家地位是個複雜問題。

劉欣還順道宣傳中國積極貢獻國際社會，是聯合國維和最大貢獻國，也積極捐贈、提供人道救助，「因為我們知道我們必須長大，感謝妳的提醒」。黎根聽到後笑出聲來。

被問及美中是否可能取消所有關稅，劉欣形容這是「很棒的點子」，兩國消費者都能以更低價格買到對方產品。但她強調，如果只有美中調降彼此關稅，歐洲、日本等國家也會提出要求，所以很難達成。

劉欣說，上回國際社會就中國應承諾的關稅減讓達成共識，是歷經多年的多邊談判結果，各國基於自身利益做出決定。20年後情況不同，也許規則需要改變，「如果你不喜歡規則、想改變規則的話，那就來談吧，遵守規則來談，但我強調必須是由多邊決定」。

談到黎根口中的「國家資本主義」，劉欣以「具有中國特色的社會主義」形容，並說中國讓市場力量在資源配置中發揮決定性作用，部分國有企業在經濟中發揮重要、但愈來愈小的作用。

劉欣並援引數據指出，80%中國員工由民營企業雇用、80%中國出口貨品由民營企業生產、約65%技術創新由民營企業開發，影響人民生活甚鉅的網路、5G技術公司都是民營，並非一切都由國家掌控，「我們也是混合、十分活躍且開放的」。

黎根接著說，中國應保持開放，「我主張自由貿易，我認為那是應該追求的方向，最終會為你我帶來經濟繁榮，成就雙贏局面」。

對話尾聲，劉欣歡迎黎根再次與她「討論」，並說黎根如造訪中國，她願帶黎根四處走走。黎根最後表示：「沒有人想要貿易戰，我們必須好好思考下一步要怎麼走。」（編輯：林憬屏）1080530