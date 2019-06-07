聯合國：每年42萬人喪生 守護食安刻不容緩

（中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電）今天是首屆「世界食品安全日」（World Food Safety Day），聯合國提醒全球每年約6億人因食物污染而生病，其中有42萬人死亡，呼籲各國政府共同加強食品安全。

聯合國糧農組織（FAO）與世界衛生組織（WHO）發布聲明表示，今天全球將首次慶祝「聯合國世界食品安全日」，共同為加強食品安全而努力。

這份聲明表示，全球每年約有6億人因食用受到細菌、病毒、寄生蟲和化學物質污染的食物而患病，占世界人口總數近10%，其中有42萬人因而死亡。

在許多低收入和中等收入國家，食品不安全所引發的疾病增加醫療系統負擔，而勞工因食品不安全導致患病、殘疾乃至死亡所引發的生產力損失更是重大，嚴重阻礙經濟發展。

另一項重要警訊是食物不安全導致的疾病中有40%發生在5歲以下的兒童身上，這也造成每年約12萬名兒童死亡。

世界衛生組織表示，這些死亡完全可避免，推動「世界食品安全日」正是藉此提高政府、生產者、操作者和消費者對不安全食品的危害認識。鼓勵各方採取行動，促進預防、發現和管理食源性健康風險。

由於食物從生產到放入餐盤的過程中，所有人都可為確保食品安全盡一份心力，世界衛生組織建議，不僅政府必須確保所有人都有安全和營養的食物、食品經營者也必須確保食品有安全的運輸及儲存、消費者更必須能獲取食物營養和疾病風險的清楚訊息。

聯合國糧農組織和世界衛生組織指出，食品不安全將帶來巨大危害，確保每個人都能獲得安全、營養和充足的食物，有助於實現糧食安全、人類健康、經濟繁榮和可持續發展。（編輯：郭中翰）1080607