中國減少稀土出口 陸媒：美國有稀土也做不起來

（中央社台北10日電）中國打「稀土牌」態勢越趨明顯，中國海關總署今天進一步發布數據稱，中國5月稀土出口3640噸，比4月下降16%；1至5月稀土出口1萬9265.8噸，比去年同期下降7.2%。

中共官媒環球時報今天報導引述業內人士稱，如果中國限制稀土出口，對美國的影響是「顯著、長期性的」，美國有稀土礦也做不起來，因為重稀土分離技術在中國人手上。

中國是全世界最大的稀土出口國。根據中國國家統計局資料顯示，2018年中國累計出口約5.3萬噸稀土，出口總金額約人民幣33.9億元（約新台幣154億元）。

報導稱，5月20日至22日，中國國家主席習近平在江西贛州考察期間實地調研相關稀土企業，並就推動稀土產業綠色可持續發展作出重要指示。習的重要講話引發中國社會各界，對稀土行業發展的熱議。

江西贛州是中國主要重稀土產地，素有「稀土王國」之稱。2018年，贛州稀土產業規模占中國總量1/3。

報導引述一名當地業內人士稱，美國也有稀土資源，但基本是輕稀土資源。中國握有重稀土這張王牌，加上對重稀土高端產業已經進行開發利用，一旦打出稀土牌對美國是具有衝擊力的。

業內人士稱，如果中國限制對美國的永磁材料出口，可能會造成蘋果公司供應鏈出現問題。「蘋果電腦與手機的攝像頭、振動馬達、感測器、手機面板拋光等都要用到永磁材料」。

他指出，許多美國汽車公司在尾氣催化、電動座椅調節等方面，以及新能源電機驅動材料、雨刷器上都會添加稀土材料。如果中國出手，對美國的影響是「顯著、長期性的」。

業內人士還強調，在軍事領域，美國的愛國者反飛彈系統、M1坦克的雷射測距機等也都需要稀土。

報導並引述贛州稀土友力科技開發有限公司副總經理李瓊稱，中國擁有其他國家無法相比的優勢。中國的稀土分離純度早就超過99.9999%，「為什麼美國有稀土礦卻做不起來？因為技術在中國人手上」。

一名大型國有稀土企業市場部負責人也表示，「美國重新建設稀土產業鏈，至少需要花費3年時間」。

這名負責人說，對中國稀土產業而言，即使不出口美國，也可以到其他國家開拓市場，況且，現在大陸市場需求上漲的速度非常快。如果來自美國的需求下降，可能導致稀土減產，這同時意味價格或許能上漲，對他們來說也是好事。

這位國企負責人還說：「稀土牌讓我們在中美經貿摩擦中更有話語權」；「美國對我們的晶片產業以及科技公司進行打壓，那我們也可以用自己的優勢領域回擊他們，而稀土正是我們擁有優勢的產業。」

5月28日，中國國家發展和改革委員會有關負責人就稀土產業發展相關問題接受媒體專訪時表示：「如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民都會不高興的。」

發改委4日召開稀土行業專家座談會，會中專家建議對稀土加強出口管制，並建立出口全流程追溯和審查機制。（編輯：楊昇儒/林克倫）1080610