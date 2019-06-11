病患激增卻缺預算人力 法國急診醫護罷工抗議

（中央社記者曾依璇巴黎11日專電）法國急診人員3月起陸續罷工及走上街頭，今天更在衛生部前集結抗議，要求政府處理病床不足、缺乏人手及預算、工作量過大及醫療暴力等問題。

法國參議院今天討論衛生法修正草案，4個主要的急診人員工會號召罷工，並在衛生部前集結抗議，要政府正視病患越來越多，人力和預算卻未同步增加的現況。

一名夜間輪班護士接受巴黎人日報（Le Parisien）訪問時說，急診人員在生理和心理上筋疲力盡，自身都出現一些疾病，包括睡眠問題、壓力大、背痛等；急診中心聯合會（Inter-Urgences）也表示，急診人員經過12小時的工作後，已經身心透支，很難達到照顧病患時所必要的注意力。

參與罷工的急診人員要求政府解決他們所處的「急診中心危機」，首先要增加人力，至少要在550所醫療機構內新增一萬名護士和看護；其次要求將月薪再調高300歐元（約新台幣1萬660元），還要停止刪減病床數量。

根據衛生部研究評估暨統計部門的資料，1996年，公私立醫院急診中心約有1010萬人次病患要照顧，到了2016年達到2100萬人次，意即這20年來，單一年度的急診病患數量幾乎翻倍，人力和設備卻跟不上病患增幅，這讓急診人員難有時間好好與病患說話或安慰他們。

法國新聞電台（Franceinfo）分析，造成這種現象的主因是病床減少，因而拉長病患在急診室等待住院的時間；另外，部分地區的家庭醫學科醫師不足也是原因之一，2018年，法國約有10萬2600名家庭醫學科醫師，比2008年少了1300人，加上人口老化趨勢，醫療需求提升，有些找不到家庭科醫師的人會直接去急診中心求診。

除了工作負擔加重之外，法國急診人員還面臨越來越常見的口頭或肢體暴力，近幾個月就有數起急診人員受害的案例，最近一起發生在昨天，西部城市勒恩（Rennes）有一名病患因久等不耐而毆打急診人員。

工會表示，急診室暴力是整體人力不足問題的一環，政府應設法加強保障醫護人員在院內的安全。（編輯：陳永昌）1080611