非洲豬瘟肆虐 越南籲推動其他養殖業發展

（中央社河內14日電）越南非洲豬瘟疫情升溫，嚴重打擊養豬業。農業與農村發展部長阮春強昨天要求相關單位積極研製非洲豬瘟疫苗，以及推動其他家畜和家禽等養殖業發展，彌補豬肉供應的短缺。

越南獸醫局數據顯示，截至12日為止，非洲豬瘟疫情已蔓延到55省市，共撲殺逾250萬頭豬隻（總重約14萬8298噸），占全國豬隻總數的7.5%。

「新河內報」新聞網站報導，越南農業與農村發展部昨天召開有關非洲豬瘟疫情以及討論確保養豬業穩定發展措施的會議。

報導指出，非洲豬瘟疫情形勢最近複雜嚴峻，對養殖業造成極大損失，被迫撲殺的豬隻數量可能繼續增加。與會代表表示，為有效控制疫情，各地應規劃能夠確保生物安全的養豬區域，動員整個政治體系共同因應疫情，加強宣導工作以提高民眾對疫情的知識，嚴格管理豬肉屠殺與運輸等活動以及加強環境監控，以免疫情擴大蔓延。

報導說，為確保養豬業未來發展，農業部門已向政府建議制定補助等相關政策，保護全國240個種豬養殖場約12萬頭種豬的安全，這是高品質、高價值的種豬群，大部分是從國外進口的。

阮春強（Nguyen Xuan Cuong）表示，為確保年底期間肉品供應平衡，各地相關單位應加強宣導與協助農戶轉向推動其他家畜、家禽與水產養殖業發展，以彌補豬肉供應的短缺，藉此降低養豬業和其他養殖業的失衡，逐漸改變消費者以豬肉為主的肉品食用習慣。

此外，阮春強要求越南農業學院等單位積極展開非洲豬瘟疫苗研製，以能夠主動預防與控制疫情。

越南農業學院院長阮氏蘭（Nguyen Thi Lan）表示，目前所研製的疫苗測試取得初步成效，但仍要進行更廣泛的測試與評估，再公布結果。（編輯：陳永昌）1080614