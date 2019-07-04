韓財長譴責日本經濟報復 決採取應對措施回擊

（中央社記者姜遠珍首爾4日專電）南韓副總理兼企劃財政部長官洪楠基今天表示，日本限制對南韓出口確為經濟報復，若日本不取消此舉，南韓政府將會採取應對措施予以回擊。

南韓聯合新聞通訊社指出，日本從今天起限制對南韓出口半導體、智慧手機、顯示器關鍵材料和零組件，同時計畫將南韓排除在外匯及外國貿易管理法優惠白色名單之外。

報導指出，洪楠基說，日本經濟報復與國際法背道而馳，必須取消。他指出，這將給南韓經濟乃至日本造成影響，南韓政府正在研討向世界貿易組織（WTO)申訴的相關法律程序；不過，他說等待申訴結果出爐耗時長久，因此申訴不是唯一之計，南韓政府將會根據國際法和國內法嚴厲應對。

至於日本限制對韓出口範圍可能擴大，洪楠基說，與有關企業保持溝通並儘量減少負面影響才是最重要，希望能夠獲得妥善解決。

報導指出，南韓政府被輿論抨擊未能提前防範日本報復，洪楠基反駁說，年初出現相關跡象後，政府一直都很關注，並沒有袖手旁觀。

洪楠基說，南韓應當實現進口依賴度較高的零組件、材料和設備國產化，若需要預算可反映至國會臨時會議補充預算案審議。

另外，南韓政府3日發布2019年下半年經濟政策方向，今年經濟成長預期將下修至2.4-2.5%。洪楠基說，日本限制對南韓出口措施尚未反映在預測值，從目前來看，這不是影響調整經濟成長預期的因素。（編輯：王永志）1080704