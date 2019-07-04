更多編輯台推薦新聞：
早安世界》Lamigo桃猿轉賣尚未找買主 領隊：盼球隊永遠留桃園
早報

早安世界》Lamigo桃猿轉賣尚未找買主 領隊：盼球隊永遠留桃園

小北極狐從挪威走到加拿大 76天跋涉3506公里破紀錄
國際

小北極狐從挪威走到加拿大 76天跋涉3506公里破紀錄

影片／中國「伸鹹豬手」 國際場合硬翻台灣代表名牌只為擋國旗
政治

影片／中國「伸鹹豬手」 國際場合硬翻台灣代表名牌只為擋國旗

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

韓財長譴責日本經濟報復 決採取應對措施回擊

最新更新：2019/07/04 13:40

（中央社記者姜遠珍首爾4日專電）南韓副總理兼企劃財政部長官洪楠基今天表示，日本限制對南韓出口確為經濟報復，若日本不取消此舉，南韓政府將會採取應對措施予以回擊。

南韓聯合新聞通訊社指出，日本從今天起限制對南韓出口半導體、智慧手機、顯示器關鍵材料和零組件，同時計畫將南韓排除在外匯及外國貿易管理法優惠白色名單之外。

報導指出，洪楠基說，日本經濟報復與國際法背道而馳，必須取消。他指出，這將給南韓經濟乃至日本造成影響，南韓政府正在研討向世界貿易組織（WTO)申訴的相關法律程序；不過，他說等待申訴結果出爐耗時長久，因此申訴不是唯一之計，南韓政府將會根據國際法和國內法嚴厲應對。

至於日本限制對韓出口範圍可能擴大，洪楠基說，與有關企業保持溝通並儘量減少負面影響才是最重要，希望能夠獲得妥善解決。

報導指出，南韓政府被輿論抨擊未能提前防範日本報復，洪楠基反駁說，年初出現相關跡象後，政府一直都很關注，並沒有袖手旁觀。

洪楠基說，南韓應當實現進口依賴度較高的零組件、材料和設備國產化，若需要預算可反映至國會臨時會議補充預算案審議。

另外，南韓政府3日發布2019年下半年經濟政策方向，今年經濟成長預期將下修至2.4-2.5%。洪楠基說，日本限制對南韓出口措施尚未反映在預測值，從目前來看，這不是影響調整經濟成長預期的因素。（編輯：王永志）1080704

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報