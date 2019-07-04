貿易戰引發遷移潮 印度拋政策吸引企業轉進

（中央社記者康世人新德里4日專電）考慮中美貿易戰導致部分在中國的外資企業計畫把製造基地外移，印度總理辦公室已指示設立跨部會小組，研究如何利用印度潛力成為吸引企業轉移製造基地。

印度商工部旗下負責招商的機構「投資印度」（Invest India），近來致力推動日本、韓國和台灣的企業到印度投資，來自日、韓、台的企業正考慮從中國轉移部分製造等業務到印度。

印度經濟時報（Economic Times）今天報導，總理辦公室6月28日在印度總理莫迪與美國總統川普於大阪會面的同一天，發函給國營智庫Niti Aayog指，由於經濟、政治和戰略原因，一些從事大規模製造的全球企業，特別是在中國設有製造基地的企業，正認真考慮轉移基地，而中美貿易戰進一步加快重新尋找地點或尋找多元地區布局的腳步。

這封信要求成立一個跨部會的小組，討論如何利用印度的潛力，讓印度成為高階資訊科技產品的低成本製造中心。

在莫迪與川普於大阪會談後，印度正與超過250家美國企業，探討這些美國企業在中國製造業務的轉變。

報導指出，在中美日益緊張的局勢之下，印度與美國企業的談判處於初始階段，且處於微妙的準備就緒狀態。包括汽車零組件、電力與電子產品、耐用消費品、加工食品和行動裝置配件等，都可能成為企業從中國遷移到印度進行投資製造的領域。

在符合印度於世界貿易組織（WTO）的義務下，這個跨部會小組將考慮採用財政與非財政的措施，吸引從中國搬遷製造基地的企業到印度投資。

由於電子產品出口占全球出口最大比重，印度政府希望能在電子產品製造出口占據一大部分的比重。印度政府訂下的目標是2025年總出口額達1900億美元，其中出口行動電話的金額達1100億美元。

這封來自總理辦公室的信函，也要求印度負責招商的機構「投資印度」為吸引企業從中國搬遷製造基地到印度的這項政策擬定計畫，提供必要的協助。

「投資印度」正積極推動日本、韓國和台灣企業到印度投資，今年1月也設立Taiwan Plus，專門協助台商到印度投資的相關問題。

駐印度代表田中光指出，印度是法治國家，較少政治干預，且勞力和土地成本較低，市場龐大且中產階級興起，民眾消費持續提高，台商考慮從中國轉移製造基地，印度無疑是首選。

要吸引台商把製造基地轉移到印度，田中光建議，長久而言印度與台灣應推動簽署自由貿易協定（FTA），但雙邊可先選定特定行業領域進行合作，深化雙邊貿易。（編輯：王永志）1080704