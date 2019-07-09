英國擴大HPV疫苗接種對象 9月起男孩也要打

（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國衛生官員今天表示，透過施打一種人類乳突病毒（HPV）疫苗，未來40年將能預防約10萬起癌症病例。人類乳突病毒會導致罹患子宮頸、口腔、肛門和生殖器等相關癌症。

路透社報導，英國公共衛生局（Public Health England, PHE）專家表示，這項疫苗接種計畫除了原本以女孩為主要對象外，如今也擴大將男孩納入。2058年以前，英國將可預防約6萬4000起子宮頸癌和近5萬起非子宮頸癌。

英國公共衛生局在聲明中表示，2008年起規定女孩需接種HPV疫苗，這項疫苗接種計畫2058年將屆滿50年。青少年時期若未接種HPV疫苗，有可能會罹患相關癌症。

HPV是一種性傳染病毒，與超過99%子宮頸癌、90%肛門癌、約70%陰道癌和外陰癌以及超過60%陰莖癌有關。

英國公共衛生局表示，今年9月起12、13歲男孩將開始接種HPV疫苗，這是政府公衛計畫的一部分。

英國女孩自2008年開始接種HPV疫苗，研究顯示，16歲至21歲感染這種病毒主要類型者數量降低86%；蘇格蘭一項研究也指出，HPV疫苗使女性子宮頸癌前病變減少達71%。

倫敦大學學院（University College London, UCL）病毒腫瘤學教授魏斯（Robin Weiss）指出，這項擴大人類乳突病毒疫苗的接種計畫「將是雙贏局面」。

魏斯表示：「HPV疫苗在保護女孩免於罹患子宮頸癌已有10年的成功經驗，顯而易見…如果男孩接種疫苗，將使他們免於罹患陰莖癌、肛門癌，並降低罹患頭頸部癌症的風險。」（譯者：葉俐緯/核稿：劉淑琴）1080709