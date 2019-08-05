日4家企業涉違公平競爭 韓國開罰92億韓元

（中央社記者楊明珠東京5日專電）日本與南韓因為前徵用工官司及日本對南韓加強出口管制，雙方關係交惡。南韓公平交易委員會今天以涉嫌違反市場公平競爭，處以4家日本企業92億韓元罰金。

日本放送協會（NHK）報導，南韓的公平交易委員會宣布，日本的三菱電機（Mitsubishi Electric）、日立自動系統（Hitachi)、電裝（DENSO）、鑽石電機（Diamond Electric）這4家公司從2004起販售汽車零件，多次以「搓湯圓」方式拿到訂單，涉嫌違反市場公平競爭，必須支付罰金92億韓元（約新台幣2億4000萬元）。

南韓公平交易委員會表示，罰金是根據上述4家日企的營業額所計算出的結果，其中三菱電機最多，須支付約80億韓元。

南韓公平交易委員會對NHK表示，原本預定上個月中旬宣布此事，但考慮到日本對南韓加強出口管制事宜，所以按下不表，但日本日前決定將南韓從貿易優惠的「白名單」國家中剔除，南韓公平交易委員會認為沒有理由再延期公布。

對此，三菱電機表示，此事還在確認中。電裝公司發表聲明指出，被南韓公平交易委員會下令處以罰金是事實，但在公平交易委員會開始調查之前，電裝就沒有做出被懷疑的「搓湯圓」行為。電裝以遵守當地法律為重要的經營基礎，將努力防止同樣的事再發生。（編輯：王永志）1080805