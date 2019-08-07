美杯葛仲裁成員任命 WTO皇冠上明珠恐失色

（中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電）大國博奕貿易戰方興未艾，過往世貿組織爭端解決機制扮重要角色，有皇冠上的明珠美譽，但近年美國杯葛上訴機構成員任命，若走回區域貿易協定將不利小國處理貿易爭端。

日韓貿易戰最近持續升溫，南韓揚言向世界貿易組織（WTO）提訴。日韓兩國不是第一次將爭議訴諸WTO爭端解決機制，不過這次可能緩不濟急，除了審理恐長達數年，還因美國阻擋上訴法庭法官提名，WTO仲裁如今正陷入停擺危機。

世界貿易組織成立於1995年，推動貿易開放及透過談判制定貿易規則，是最重要的全球性貿易組織，也是各國政府貿易協商、解決貿易爭端的平台。

雖然WTO職責是儘可能實現貿易自由化，強調多邊主義並反對保護主義。但各國出自經濟或在政治外交考量下，無法避免貿易衝突，因此具有拘束力的爭端解決機制（Dispute Settlement Body,DSB）被視為WTO成立以來最自傲的成就，有「皇冠上的明珠」美譽。

在WTO前身的「關稅暨貿易總協定」（GATT）時代，爭端解決制度常因特定會員杯葛延宕程序，後來1994年烏拉圭回合通過「爭端解決規則與程序瞭解書」（DSU），從以往的實力導向走向規則導向，並設立具準司法性質的上訴機構（Appellate Body），讓大小國家能從規則基礎上爭取各自利益。

爭端解決機制程序大致依序為：要求雙邊諮商（Request for Consultations）、成立爭端解決小組（Panel）、上訴（Appellate Body,AB）、執行及監督與執行等。

其中雙邊諮商要求，被控國須在10天內回應、30天內進行諮商、60天內達成協議。但若被控國無回應，則原告要求成立爭端解決小組，小組應於6個月內完成報告，必要時得延長3個月；原告國若不接受，得於60天內提起上訴。

例如2016年美國對中國穀物進口關稅案，專家小組今年裁決中國未遵守2001年加入WTO承諾－即根據「透明、可預測及公平基礎」執行關稅配額制。

若說「爭端解決小組」類似一審，「上訴」就是二審，進入這個階段時，會從7位成員中指定3位審理上訴案件。但與爭端解決小組不同，上訴機構審理內容主要是小組報告中的法律爭議點，也就是法律審。報告書應於60天內完成，必要時得延長30天。

近期一著名案例是南韓禁止日本特定食品進口案。

2018年WTO小組裁決，南韓禁止日本特定水產品進口及增加對食品額外檢測要求等措施，對日本產品造成專斷及不合理歧視，並構成隱藏性貿易限制，違反WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定（SPS）。但今年4月上訴機構翻案，撤銷小組認定違反SPS裁決，換句話說，南韓可繼續禁止福島附近8個縣出產的28種水產品進口。

根據WTO統計，1995年至2018年約共有573案請求雙邊諮商，其中2018年高達38案請求雙邊諮商，是1998年以來新高；另迄今共有336項爭議要求成立爭端解決小組，其中166案提出上訴。

但美國總統川普在2016年競選期間一再抨擊全球貿易協定，聲稱多邊貿易協定毀了美國經濟，並說美國可能會退出WTO。川普2017年表示，將採取積極行動抵抗其他國家不對等的貿易舉動，若美國認為WTO的裁決干預主權，也可能不會服從。

美國雖未退出，但自2017年以來透過持續杯葛上訴機構成員任命來削弱WTO功能。

美國貿易代表署在2018年貿易政策議程暨2017年度報告（2018 Trade Policy Agenda and 2017 Annual Report）中指出上訴機構逾權，包括：審理期超過期限；未經會員國同意，自行授權不再是上訴機構成員繼續參與審理案件；發布對解決爭議不必要的意見報告，及逾越法律審範圍等。

WTO上訴機構7位成員任期陸續屆滿，僅剩3名法官，是審理裁決的最低門檻。在美國表明未解決上述問題前，無法接受上訴機構成員提名的情況下，到今年12月將只剩一名成員，運作危機迫在眉梢。

WTO爭端解決機制設計是避免經濟體因國力大小而被岐視，若上訴機構無法運作，各國走回區域或雙邊機制，小國將因籌碼較少不利談判。（編輯：馮昭）1080807