菲律賓疫苗接種率低 小兒麻痺症傳播高風險

（中央社記者陳妍君馬尼拉1日專電）菲律賓衛生部長杜克表示，由於小兒麻痺疫苗接種率低，菲國正面臨「小兒麻痺症傳播高風險」，呼籲公眾採取緊急行動以避免這項疾病重返菲律賓。

小兒麻痺（脊髓灰質炎）自2000年10月在菲律賓絕跡。

菲律賓媒體報導，杜克（Francisco Duque III）昨天說：「2018年，第3劑口服脊髓灰質炎疫苗覆蓋率為66%，低於保護全人口免於感染脊髓灰質炎所需的95%覆蓋率目標。」

杜克在奎松市（Quezon）舉辦的記者會上說，近年來口服小兒麻痺疫苗（OPV）覆蓋率下滑，主因是2017年傳出登革熱疫苗Dengvaxia未臻完善，若未曾感染登革熱者，接種Dengvaxia可能引發副作用。

小兒麻痺症可能致命或導致肢體萎縮變形，小兒麻痺病毒通常在環境衛生不佳的地區蔓延。

小兒麻痺病毒近來在菲律賓鄰國再度開始傳播，也使菲國人感染小兒麻痺症風險增加。

菲律賓衛生部表示，接種疫苗是預防感染小兒麻痺症最有效的措施。

所有1歲以下嬰兒應完成3劑口服小兒麻痺疫苗和1劑不活化小兒麻痺疫苗（IPV）。

菲國衛生部計劃在馬尼拉都會區強化小兒麻痺預防措施，包括加強監控突然出現肌肉無力或上下肢麻痺的5歲以下孩童，並對所有5歲以下孩童展開小兒麻痺疫苗接種計畫。（編輯：郭中翰）1080901