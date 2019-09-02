土耳其Q2經濟優於預期 未二次衰退

（中央社記者何宏儒安卡拉2日專電）土耳其第2季經濟成長年增率-1.5%，萎縮幅度小於經濟學家先前預估；第2季經濟成長季增率為1.2%，沒有出現專家先前警告的二次衰退。

二次衰退（double-dip recession）是指首次經濟衰退後出現短暫復甦，然後再度出現衰退。

土耳其統計局（Turkish Statistical Institute）今天公布第2季國內生產毛額（GDP）季增率為1.2%，較第一季修正後的季增率1.6%為低；第2季GDP年增率為-1.5%，萎縮幅度小於經濟學家先前預估的2.0%

經濟學家曾警告，土耳其很可能難以擺脫去年夏季里拉匯率風暴造成的經濟急劇走緩態勢。為了在3月底地方選舉前推升經濟，土耳其政府支出與銀行放款急遽飆升，使今年首季得以擺脫衰退。但經濟學家擔心，相關措施付出的代價很可能會反映到第2季經濟成長。

在上述數據公布前，路透社對經濟學家所作調查顯示，土耳其第2季經濟成長年增率將萎縮2%，使全年經濟零成長。彭博的調查則預測土耳其第2季經濟成長季增率的中位數為0.4%。

大量海外資金流入創造了土耳其營造業多年榮景，帶動經濟成長。但安卡拉2018年與華府發生外交齟齬，加上巿場對土耳其央行的獨立性多所懷疑，引爆貨幣里拉危機，蓬勃發展的經濟隨之熄火。

儘管里拉幣值繼去年縮水大約30%後，今年以來繼續貶值9.6%，但通膨率接連數月下滑，還是創造降息空間，基準利率7月降至低於20%，進入寬鬆週期。

中美貿易戰火方酣，恐震盪全球經濟。儘管仍有風險，但數據顯示，中東第一大經濟體土耳其經濟可能有好轉跡象。今天公布的一項採購經理人指數（PMI）顯示，萎縮長達17個月後，土耳其製造業活動8月僅溫和下滑，意味企業可能正在恢復成長動能。

「金融時報」（Finacial Times）報導，荷蘭銀行（ABN Amro）新興巿場經濟學家紐特波姆（Nora Neuteboom）表示，今天公布的土耳其經濟成長數據「比我們預期的好很多，也比外界一致的看法好很多」。

她說：「包括我在內的許多專家都認為土耳其會出現W型衰退，今年第2季或第3季成長將會倒退。不過似乎已經避免這種情況。」

任職銀行業的經濟學家則用「驚訝」來形容今天公布的數據，因為巿場波動、銀行貸放走緩，加上伊斯坦堡巿長重選帶來政治不確定，早已使第2季經濟情勢烏雲罩頂。

不願具名的這位經濟學家說，4、5月時，似乎經濟活動所有的參與者都再度回復危機管理的模式，似乎注定要步上經濟衰退，「結果沒發生，我其實不知道原因為何，也無法理解」。（編輯：郭中翰）1080902