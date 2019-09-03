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臉書幣可能威脅歐元 歐洲央行提警告

最新更新：2019/09/03 13:13
臉書6月宣布Libra計畫，但世界各地的央行總裁、政治人物和監管機關，其中歐洲中央銀行執行理事會成員默西2日表示，Libra可能會損害歐洲央行管理歐元區經濟的能力，並對歐元構成威脅。（圖取自Libra網頁libra.org）
臉書6月宣布Libra計畫，但世界各地的央行總裁、政治人物和監管機關，其中歐洲中央銀行執行理事會成員默西2日表示，Libra可能會損害歐洲央行管理歐元區經濟的能力，並對歐元構成威脅。（圖取自Libra網頁libra.org）

（中央社法蘭克福2日綜合外電報導）歐洲中央銀行（ECB）執行理事會成員默西今天表示，若普遍採用臉書（Facebook）計劃推出的加密貨幣Libra，可能會損害歐洲央行管理歐元區經濟的能力，並對歐元構成威脅。

默西（Yves Mersch）還說，歐洲不應受臉書「不牢靠承諾」所誘惑。

臉書6月宣布Libra計畫，承諾這種數位貨幣將獲得真實資產的支撐，以免幣值像比特幣（Bitcoin）之類的數位貨幣先驅受到激烈動盪影響。

然而世界各地的央行總裁、政治人物和監管機關，對於預定明年上半年發行的Libra抱持懷疑。

默西說：「根據Libra獲得接受程度，以及參考歐元在Libra一籃子儲備貨幣的情況，Libra有可能會削弱歐洲央行對歐元的控制。」

他還說，Libra可能會影響歐元區銀行流動狀況，進而削弱貨幣政策傳遞機制，而且可能破壞單一貨幣歐元的國際角色，例如降低國際金融對歐元的需求。

默西表示，預定發行Libra者「就是那群先前在美國和歐盟國會議員面前，為了他們臉書處理個資方式構成民主威脅而需提出解釋的人」。

「我真心希望歐洲人民不會受誘惑而拋棄既定支付解決方案和管道的安全性和穩健性，轉而支持臉書誘人但不牢靠的承諾」。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1080903

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