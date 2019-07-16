美財長憂臉書幣Libra淪洗錢工具 需保障措施

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天表示，臉書在繼續推動發行數位貨幣Libra的計畫之前，必須先符合「非常高的標準」，並實施保障措施，避免淪為洗錢工具。

法新社報導，梅努欽表示，美國監管機構早已對臉書發行全球加密貨幣的計畫表示關切，並指出過去像這樣的虛擬貨幣經常淪為洗錢或非法活動的工具。

梅努欽在白宮告訴記者：「無論他們是銀行還是非銀行，都是在同一個監管環境下。」他也說，臉書「進入金融體系之前，必須要符合非常高的標準」。

臉書上個月宣布，將在2020年上半年發行臉書幣Libra的計畫，Libra價格將會與一籃子貨幣掛勾，避免跟比特幣和其他加密貨幣一樣有劇烈的價格波動。

梅努欽說，美國財政部樂見可以提高金融體系效率的「負責任的創新」，但他也說，「我們的首要目標是維護金融體系完整性，以及防止金融體系遭濫用」。

他說，美國監管機構已經與臉書高層會面，就這個問題和臉書可以如何防止Libra被用來從事犯罪活動進行討論。

梅努欽說：「這真的是國家安全議題。」

他說：「財政部對臉書非常清楚表示…和其他數位金融服務供應商，他們必須實施和傳統金融機構一樣的反洗錢保障措施，防止恐怖分子融資。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1080716