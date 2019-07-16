更多編輯台推薦新聞：
分析／韓國瑜非典藍取代傳統藍 國民黨權力結構大洗牌
政治

分析／韓國瑜非典藍取代傳統藍 國民黨權力結構大洗牌

萬年頻道惹怨 有線電視業者擬出手打破
產經

萬年頻道惹怨 有線電視業者擬出手打破

力阻全球暖化 台大跨國研究發現二氧化碳還原新方法
科技

力阻全球暖化 台大跨國研究發現二氧化碳還原新方法

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美財長憂臉書幣Libra淪洗錢工具 需保障措施

最新更新：2019/07/16 08:31

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天表示，臉書在繼續推動發行數位貨幣Libra的計畫之前，必須先符合「非常高的標準」，並實施保障措施，避免淪為洗錢工具。

法新社報導，梅努欽表示，美國監管機構早已對臉書發行全球加密貨幣的計畫表示關切，並指出過去像這樣的虛擬貨幣經常淪為洗錢或非法活動的工具。

梅努欽在白宮告訴記者：「無論他們是銀行還是非銀行，都是在同一個監管環境下。」他也說，臉書「進入金融體系之前，必須要符合非常高的標準」。

臉書上個月宣布，將在2020年上半年發行臉書幣Libra的計畫，Libra價格將會與一籃子貨幣掛勾，避免跟比特幣和其他加密貨幣一樣有劇烈的價格波動。

梅努欽說，美國財政部樂見可以提高金融體系效率的「負責任的創新」，但他也說，「我們的首要目標是維護金融體系完整性，以及防止金融體系遭濫用」。

他說，美國監管機構已經與臉書高層會面，就這個問題和臉書可以如何防止Libra被用來從事犯罪活動進行討論。

梅努欽說：「這真的是國家安全議題。」

他說：「財政部對臉書非常清楚表示…和其他數位金融服務供應商，他們必須實施和傳統金融機構一樣的反洗錢保障措施，防止恐怖分子融資。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1080716

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報