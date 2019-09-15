聯準會料再降息 美大銀行下修獲利預測

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）市場預期美國聯邦準備理事會（FED）將在18日宣布再次降息，美國各大銀行已經「剉咧等」，最近紛紛下修獲利預測。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在多次演講及公開露面場合承諾，聯準會將「採取適切行動」，以維持當前經濟擴張情勢。

鮑爾警告，雖然美國目前處於「良好狀態」，但仍面臨幾項「重大風險」，包括經濟前景可能惡化，低通膨持續以及貿易戰看來還會拖下去。具影響力的紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）也附和此一看法。

因聯準會路線轉向，可能在18日宣布第2次降息，美國各大銀行已紛紛放出訊息，預期最終對銀行獲利將有影響。

各國央行紛採行寬鬆貨幣政策，以因應全球經濟成長前景走弱，包括摩根大通（JPMorgan Chase）與富國銀行（Wells Fargo） 都在上週下修2019年與利率有關的獲利預測。

利率降低意味各家銀行放貸的獲利將會減少，特別是銀行為吸引客戶存款而提供較高利率時。

國際信評機構穆迪（Moody's）於12日報告中警告，利率降低會損及銀行整體獲利能力，並導致銀行業有更多合併動作。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）上週表示，目前摩根大通再次下修預估的全年淨利息收入，由今年稍早預估的5800萬美元減至5700萬美元。

聯準會在去年4次升息後，今年7月調降利率，是逾10年來首次降息。（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1080915