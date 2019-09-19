紐約聯準銀行2度回購操作 注入2.3兆資金活水

（中央社紐約18日綜合外電報導）紐約聯邦準備銀行今天連續第2天執行所謂附買回操作，為美國金融市場注入750億美元（約新台幣2兆3200億元）資金活水，以免短期借貸利率超出中央銀行的目標範圍。

由於美國各銀行急於填補準備金，導致資金市場突然出現現金短缺，紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）於是採取這波緊急干預行動，盼讓市場的隔夜拆款利率維持在聯邦準備理事會（Fed）的2.0%-2.25%目標範圍內。

聯準會訂定的目標利率範圍，協助車貸到房貸等所有種類放款的利率設定，因此是用來將貨幣政策導入更廣泛經濟的重大工具。但資金市場爆發現金短缺，會威脅到聯準會對這項關鍵工具的控制。

紐約聯準銀行昨天創11年來首度執行所謂附買回操作（repo operation），提供750億美元額度，結果僅用到530億美元。反觀今天也提供750億美元，卻接獲總額800億美元申請，呈現供不應求情況。

美國金融體系之所以爆發現金短缺，由若干因素同時出現造成，包括企業因繳稅而提領大筆資金，以及政府大增公債發行。

另一方面，聯準會今天稍晚將作出最新貨幣政策決定，外界預期將宣布今年第2度降息，好讓受到美中貿易戰影響的美國經濟能夠繼續成長。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080918