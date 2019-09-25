美中貿易緊張 亞銀下調亞洲開發中國家成長預期

（中央社馬尼拉25日綜合外電報導）亞洲開發銀行（ADB）今天表示，美中貿易緊張升溫，使亞洲開發中國家前景烏雲籠罩，預期今、明兩年成長比先前預測的還慢。

亞銀在這份「亞洲開發展望」（Asian Development Outlook）更新報告中表示，涵蓋亞太地區45國的「亞洲開發中國家」（Developing Asia）今年和明年分別可能成長5.4%和5.5%，低於7月預測的5.7%和5.6%。2018年開發中亞洲經濟成長5.9%。

亞銀首席經濟學家澤田康幸（Yasuyuki Sawada）在聲明中表示：「中國和美國貿易衝突可能會持續到2020年，全球主要經濟體面臨的困難，可能會比我們目前預期的還多。」

全球兩大經濟體美國和中國相互對另一方進口產品加徵報復性關稅，雙方貿易紛爭拖了一年多。美中兩國10月初將舉行高層級談判。

亞銀表示，今年中國經濟可能成長6.2%，低於7月估計的6.3%。2020年中國經濟成長料進一步放慢到6.0%。中國將2019年經濟成長預期目標設為6.0%至6.5%。

除了貿易動力減弱外，亞銀也認為投資減少是亞洲成長前景的主要風險之一。

以子區域來看，南亞仍是亞太地區中成長最快的，儘管亞銀將南亞2019年經濟成長從6.6%調降到6.2%，印度成長估值也從7%下調到6.5%。亞銀將印度明年成長估值維持在7.2%不變。

東南亞2019年經濟成長預期從上次預估的4.8%放慢到4.5%，且低於去年的5.1%。明年成長有望加快到4.7%，但仍低於亞銀7月預估的4.9%。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1080925