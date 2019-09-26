歐洲央行德籍理事辭職 凸顯擴大寬鬆引發爭議

（中央社法蘭克福26日綜合外電報導）歐洲中央銀行（ECB）今天宣布，執行理事勞坦希萊格昨天辭職，10月31日生效。這是歐洲央行10年來因政策主張分歧而求去的第3位德籍理事，進一步暴露該行領導層內部爭執。

勞坦希萊格（Sabine Lautenschlaeger）原本還兼任歐洲央行銀行監管部門副主管。一名行內消息人士告訴法新社，長期負責銀行監管工作和擔任央行主管官員的勞坦希萊格「考慮（辭職）已有一段時間，12日的決議成了她辭職的導火線」。

鑒於歐元區的經濟成長率和通貨膨脹預估皆走軟，歐洲央行決策官員12日決議，將關鍵利率進一步調降為負值，並再度啟動大規模收購公債和企業債的措施。

不過，恢復購債行動撕裂歐洲央行長期對立的兩派意見。其中「鷹派」人士質疑貨幣寬鬆政策，「鴿派」人士則和即將卸任的歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）同一立場，贊成央行採取支持經濟的干預措施。

形同德國中央銀行的聯邦銀行（Bundesbank）總裁魏德曼（Jens Weidmann）在歐洲央行政策會議後告訴德國「畫報」（Bild）：「沒有必要採取如此廣泛的全套方案。」

事實上在那場會議之前，歐洲央行管理委員會（ECB Governing Council）內部支持進一步貨幣寬鬆和猶豫不決的兩派人士，罕見接連公開發表意見。

消息人士告訴法新社，管理委員會的25名成員當中，約有10位反對再度採取每月收購200億歐元（約新台幣6780億元）債券的措施。

德拉吉即將在10月31日卸任，國際貨幣基金（IMF）前總裁拉加德（Christine Lagarde）次日就會接掌遺缺。由於拉加德曾任法國財政部長，也是位成功的企業法律顧問，因此部分人士期待她能協助化解歐洲央行管理委員會的內部歧見。

然而拉加德本月告訴歐洲議會（European Parliament），她會和德拉吉一樣堅持「一些健全的原則」，並認為「有必要延長實施高度寬鬆的貨幣政策」。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1080926