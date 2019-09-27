CNBC：美中將於10月10日重啟貿易談判

消息人士26日告訴財經媒體CNBC，美國和中國將於10月10至11日於華盛頓特區重啟貿易談判。圖為美中談判代表萊特海澤（左）與劉鶴。（左圖為中央社檔案照片，右圖為檔案照片／中新社提供）

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）3名消息人士今天告訴財經媒體CNBC，美國和中國將於10月10至11日於華盛頓特區重啟貿易談判。

其中一名消息人士說，中國國務院副總理劉鶴將率團參與談判。

劉鶴今年秋天曾以「特使」頭銜訪問華盛頓，代表中國國家主席習近平與美方協商，他在白宮橢圓形辦公室向總統川普允諾收購美國大豆。

但劉鶴在接下來的訪問中撤除這項頭銜，主要因中共強硬派對於他點頭同意的若干讓步感到質疑。

CNBC在這項消息刊登前要求美國白宮、財政部和美國貿易代表署置評，但都沒有回應。

美中本來可能達成一項貿易協議，但因為出現爭議而導致今年稍早談判停頓，不過川普政府官員已表示，與北京的談判工作預料在10月恢復。

這兩大經濟超級強權間的緊張關係，近幾週來見到逐漸融冰跡象。由於美中關係緊張，對協商以達成解決美中貿易赤字、竊取智慧財產和強迫技術轉移等問題的協議一直都形成阻礙。

川普昨天在聯合國大會就委內瑞拉局勢與全球領袖舉行的多邊會議告訴記者，中國領導者「亟欲達成協議，這可能會發生…可能比你們認為的時間還要早」。

中國商務部發言人今天指出，在下一輪談判前，中國已購買數量「可觀」的美國大豆和豬肉產品。這項宣布代表彼此關係相較一個月前出現轉折，當時北京表示暫停所有對美國農產品的收購。

中國官員之前請求川普政府，延後計劃10月1日執行擴大加徵關稅措施，因為這個日期與中共建政70年國慶正好相同。川普9月推文說答應了這項請求。

目前美國訂10月15日起對中國商品加徵關稅稅率提高至30%，就在下一輪談判結束完成的4天之後。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1080927