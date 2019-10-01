更多編輯台推薦新聞：
獨家／授權費談不攏 東森幼幼台10/1北市部分地區斷訊
生活

獨家／授權費談不攏 東森幼幼台10/1北市部分地區斷訊

日本BB Call結束50年服務 正式走入歷史
國際

日本BB Call結束50年服務 正式走入歷史

連儂隧道啟用 中山：保障學生言論自由和安全

連儂隧道啟用 中山：保障學生言論自由和安全

圖輯／23號代表球員生涯 彭政閔引退盼創另一個教練背號
運動

圖輯／23號代表球員生涯 彭政閔引退盼創另一個教練背號

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

法甲球迷不滿足賽配合中國時間 場內倡解放西藏

最新更新：2019/10/01 08:14

（中央社記者曾依璇巴黎30日專電）日前在法國甲級足球聯賽中，里昂奧林匹克隊的支持者用彩色拼板排出雪山獅子旗圖案，並舉起「解放西藏」布條，以抗議法甲聯賽為向中國宣傳而犧牲現場球迷權益。

法國LCI電視台報導，里昂隊（Olympique Lyonnais）的支持者這麼做的原因，是不滿比賽時間為了向中國宣傳法甲聯賽而調整。

這場比賽是里昂隊對上南特隊（FC Nantes），於9月28日下午1時30分舉行，這是很罕見的比賽時間，部分里昂隊支持者及較激進的球迷對此感到不滿。

西藏的雪山獅子旗。（圖取自維基共享資源網頁，版權屬公有領域）
西藏的雪山獅子旗。（圖取自維基共享資源網頁，版權屬公有領域）

根據報導，里昂隊落後一分時，有球迷拿出色板排出西藏的雪山獅子旗圖形及「解放西藏」（Free Tibet）布條，後來換上「解放法甲」（Free Ligue 1）布條，他們以這種方式抗議法國職業足球聯賽（LFP）為了向中國宣傳法甲聯賽而提早比賽時間。

激進球迷組織Les Bad Gones在臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示，除了隱含的政治意義外，他們還希望提醒大家，「（現場）觀眾和球迷也是比賽中完整的要角」，必須受到比電視觀眾更多的尊重。

這個組織還表示，近年數度出現荒謬的比賽時間，犧牲現場球迷權益，這是只為了遠在地球另一端的電視觀眾而採取的純粹商業做法；如果幾面西藏旗幟就能惹惱法甲聯賽及受中國審查的轉播單位，「我們會很高興再來一次」。（編輯：高照芬）1081001

延伸閱讀
中國國足赴德比賽 見觀眾揮舞藏旗拒踢雪域染赤一甲子 回顧西藏抗暴始末
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報