非洲豬瘟 南韓軍方動用直升機非軍事區消毒7天

（中央社記者姜遠珍首爾4日專電）由於南北韓非軍事區（DMZ）內野豬屍體中發現非洲豬瘟病毒，南韓軍方今天下午開始以直升機對DMZ以南地區進行一週消毒防疫工作，並且下達野豬越界「格殺令」。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓軍方當局表示，已向最前沿哨所（GOP）部隊下達指令，若發現有野豬越過朝鮮半島南北韓非軍事區鐵柵欄南下，格殺勿論。

軍方當局人士說，由於南韓軍方的槍聲可能引起與北韓的偶發性衝突，因此，南韓近日已透過軍事聯絡管道向北韓傳達了相關情況。同時獲得駐韓聯合國軍司令部的認可。

南韓軍方在農林畜產食品部、山林廳等有關當局的配合下，對京畿道漣川等中部地區非軍事區派出直升機進行防疫工作。防疫範圍包括非軍事區及與北韓接壤地區。

據報導，野豬一般無法從北韓闖破非軍事區鐵柵欄南下，但鐵柵欄可能因颱風或暴雨天氣受損，尤其是北韓方面的柵欄不太堅固，北韓的野生動物有可能進入南北韓非軍事區。

南韓國會國防委員會3日表示，2018年起至今年9月，9個師團有13個哨所的鐵柵欄受損，其中有5處正在進行維修。今年5月北韓向國際組織申報豬瘟疫情，之後出現損毀的柵欄達7處。

南韓國防部長官鄭景斗2日在接受國政監察時表示，受颱風影響，部分鐵柵欄可能倒塌，但尚不至於讓北韓的野豬鑽空南下。（編輯：馮昭）1081004