惠普可能裁員500人 印度失業率雪上加霜

（中央社記者康世人新德里7日專電）因成長放緩，美國惠普（HP）公司近日宣布涉及大量裁員的全球重組計畫。外界推測印度可能裁員500人。印度失業率已是45年來最嚴重，惠普裁員可能讓失業率再度惡化。

惠普宣布涉及大量裁員的全球重組計畫，預計到2020財政年度，透過員工離職和自願提前退休方式，裁減7000到9000人。惠普目前全球員工數約5萬5000名。惠普估計，這項裁員計畫可使年度總營運成本節省約10億美元（約新台幣310億元）。

印度獵人頭公司（Head Hunters India）執行長拉克許米坎斯（Kris Lakshmikanth）告訴印度「經濟時報」（Economic Times），惠普沒有透露印度分公司的裁員數量，但即使印度是惠普的重點地區，仍可能裁員500人。

由於個人電腦成長放緩，惠普已經在印度停止某些型號的銷售。

沒有良好配套措施的廢鈔政策及商品與服務稅（GST）實施，以及2030年前全面電動車化、明年實施更嚴格新環保排放標準等極具雄心的政策，導致印度車市進入寒冬，都重創印度經濟且讓失業率攀升。

印度政府公布的數據顯示，印度2017到2018財政年度的失業率達6.1%，創45年來新高。

因此，惠普如果再裁員500人，將讓印度嚴重的失業率雪上加霜，也可能影響執政黨在接下來多個省地方選舉的支持度。（編輯：馮昭）1081007