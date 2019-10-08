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聯合利華為環保盡力 2025年前減半塑膠用量

最新更新：2019/10/08 17:28

（中央社海牙7日綜合外電報導）英荷消費品生產商聯合利華（Unilever）今天表示，2025年前將減半旗下產品使用的新塑膠量，從目前1年使用70萬公噸塑膠，減半到低於35萬公噸。

塑膠會汙染陸地和海洋，跨國公司現在面臨越來越大的減量壓力，而旗下擁有多芬（Dove）清潔用品、Ben and Jerry's冰淇淋、馬麥醬（Marmite）、立頓（Lipton）等400個品牌的聯合利華不諱言，定下減量目標，某種程度是想吸引更具環保意識的年輕消費者。

聯合利華執行長喬安路（Alan Jope）在聲明中說：「塑膠有一席之地，但那一席不在環境之中。我們只能從塑膠循環的各個面向著手，快速行動、徹底行動，才能消滅塑膠垃圾。」

喬安路告訴英國廣播公司（BBC），聯合利華也想「貼近」年輕族群。

「我們真的贊同貼近年輕消費族群，也知道千禧世代與90後世代這些後浪，真的在乎決心、永續，以及他們正在購買的品牌和企業的行為。」

聯合利華將減少35萬公噸「原生塑膠」用量，其中10萬公噸來自直接減少塑膠包裝，例如製造可重複利用的包裝或可補充包裝、採用替代包裝，或是完全不會用到塑膠的「裸賣」方式。

另25公噸減量目標則會從使用回收塑膠下手。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉學源）1081008

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