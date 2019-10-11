不具商業可行性 戴森電動車計畫喊卡

（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國發明無集塵袋吸塵器的工業設計師戴森（James Dyson），取消野心勃勃的電動車建造計畫，因為這項計畫不具商業可行性。

路透社報導，戴森說，他的工程師已經建造出一輛「出色的車子」，這項計畫不是因為研發失敗而結束。

他今天向員工表示：「我們在研發階段很努力地嘗試，但還是找不到讓電動車在商業上可行的方法。」

他說，公司先前試圖為這項計畫尋找買主，但沒有成功。

戴森兩年前宣布，他的工程師參與一項秘密汽車研發計畫，將根據對電池與電動機的專業知識打造一輛車子。

戴森公司認為對電池掌握的技術，可讓戴森在電動車上取得優勢，但從結束計畫可看出，戴森低估從頭創立汽車公司的複雜性與成本。

美國特斯拉汽車公司（Tesla Motors Inc.）是唯一進軍電動車市場的大企業，已經燒掉數以十億計美元的投資人資金，仍未能繳出全年度獲利的成績單。

戴森關閉汽車部門後，將持續研發固態電池與其他技術，像是視覺系統、機器人技術、機器學習與人工智慧（AI）。

戴森說，公司總是敢於冒險，敢於推出新產品與技術挑戰現況，這種方法在吸塵器上獲得可觀的回報。

他說：「這種方法可帶來進展，但從都不是一條好走的路，通往成功的道路從來都不是直線。這不是第一個改變方向的計畫，也不會是最後一個。」（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）101011