美中貿易戰兩面刃 泰國提升經濟體質分散風險

美中貿易戰讓許多在中國大陸的投資者或廠商紛紛出走，這波貿易戰對泰國來說，是轉機同時也是危機。圖為台商工廠工作的員工。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年10月13日

（中央社記者呂欣憓曼谷13日專電）美中貿易戰讓許多在中國大陸的廠商紛紛出走，這波對泰國來說，是轉機也是危機，泰國在吸引外國投資的同時，也要藉此提升自身經濟體質並拓展中國以外的市場分散風險。

美中貿易戰開打，美國對來自中國大陸的產品課加高關稅，不少位於中國大陸的廠商或投資者紛紛遷出中國大陸，東南亞因為地理位置和相對低廉的營運成本而成為轉移陣地首選，越南是首波搶進的地點，緬甸、泰國和柬埔寨也在考量之列。

為了搭上這股出走浪潮，加上泰國經濟成長陷入五年來的低點，泰國內閣會議9月初通過「泰國加」（Thailand Plus）方案，瞄準的就是這波中美貿易戰準備另起爐灶的廠商，方案內容包括2020年底前送交申請並符合資格的公司，未來5年可以減免50%的公司稅。

科學、科技、工程、計算相關領域的公司如果聘請高技術人才，使用在訓練的成本也可列入公司稅扣除額；公司發展自動化生產科技的投資也能加倍扣除。除了吸引外國投資，藉著這些計畫，泰國想讓自身的經濟體質往下一個階段發展。

而泰國力推的東部經濟走廊（Eastern Economic Corridor）也是政府希望吸引外商的另一個計畫，透過交通連結、免稅和便民措施等誘因，鎖定外資來投資自動化、智慧電子、觀光、數位及醫療等產業。

儘管從大陸出走的投資者首選是越南，但有台商還是看好泰國的長期發展。匠威公司副總經理呂奇霖認為越南的優點是電子業聚落齊全，人力成本較低，但泰國法令較完整，人力素質比較高，公共設施齊全，且目前泰國全力發展中高階產品如汽車、航太和電子等，未來發展甚具潛力。

呂奇霖也分析，東南亞的中小企業如果產品自製完成率高，在這波美中貿易戰中就比較容易接到單，但是接下來的挑戰在於第二波從大陸出來的投資者若把整個供應鏈都帶到東南亞，原先在當地的廠商就會面臨失去訂單的風險。

永大紙器印刷公司董事長張文煥分析，周邊的國家如緬甸，政府還沒準備好、人力和土地價格沒有標準化、政府制度沒那麼完善，柬埔寨則因為過去的內戰造成人力不足、公共設施落後，發展離泰國還有一段距離，更不用說供應鏈不完整。

不過美中貿易戰對泰國來說是兩面刃，泰國是出口導向的國家，加上泰國經濟高度依賴中國，當泰國商人受惠於投資者移往東南亞的紅利時，若中國經濟因為美中貿易戰放緩，也會連帶影響泰國的經濟發展。

泰國國家發展研究院院長桑蓋特（Somkiat Tangkitvanich）在曼谷郵報（Bangkok Post）撰文分析指出，1980年代美國制裁日本時，日本企業將生產基地轉往泰國，泰國因此受惠，這次美中貿易戰，汽車、電子、家用品、石化產業等廠商紛紛移出中國，但這次最主要受惠的國家是越南。

桑蓋特指出，過去10年，中國大陸對泰國投資增加64倍，佔外國直接投資（FDI）的比例從0.3%，增加到14%，泰國對中國的出口佔泰國總體出口從原先的9%增加到12%。另外，中國觀光客也帶動泰國觀光營收從原先的5%，增加到29%。

桑蓋特認為，泰國要善用東協市場以分散風險，而除了推動東部經濟走廊，泰國應該增加自由貿易協定，並且加快對歐盟（EU）的談判，以及升級和日本自由貿易協定，儘管區域全面經濟夥伴協定（RCEP）遭到印度反對，泰國應該盡全力爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。（編輯：王永志）1081013