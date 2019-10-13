香港動盪 房地產投資客轉投東南亞

（中央社吉隆坡13日綜合外電報導）在「反送中」示威漸趨暴力以及中美貿易戰影響之下，投資客對香港失去信心，紛紛把熱錢轉投東南亞，從新加坡豪宅，到馬來西亞海濱公寓，都是他們的選擇。

香港「反送中」示威爆發至今4個月，數百萬人走上街頭，不僅重創旅遊業，企業被迫裁員，房地產業更是元氣大傷。

原本香港房價算是全球數一數二貴，但6月以來房市暴跌，新建案被迫降價求售，連辦公室租金也砍了不少。

「反送中」示威爆發後，48歲的香港股票與房產投資商彼得．吳（Peter Ng, 譯音）在馬來西亞檳城（Penang）買了間公寓。檳城華人多，港人也喜歡造訪。

彼得．吳告訴法新社：「局勢不穩讓我動了念。」他擔心，香港若是再亂下去，經濟勢必會受到衝擊。

在檳城也有房子的李姓港商說，香港還有不少人因為局勢動盪，正在考慮投資東南亞房產。

55歲的李先生說：「大家都在想要怎麼加快想法，過上更安定的生活。」

物價低於香港、相對可負擔，讓馬來西亞更增吸引力。

東南亞房地產平台Property Guru執行長克瑞希南（Hari Krishnan）表示，近來該平台的馬來西亞網站香港訪客多了3成5。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1081013