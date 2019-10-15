不顧美國封殺令 德國傳將開放採用華為5G設備

（中央社法蘭克福14日綜合外電報導）柏林高階政府消息人士今天表示，德國最新安全規章將不會把中國電信設備巨擘華為排除在德國5G行動網絡零組件供應商名單之外。

德國預計本週發布的「安全目錄」（security catalogue）將證實，德國決定在新世代行動電信網路供應商方面保持公平競爭環境，即便美國敦促出手禁華為。

德國多個營運商先前警告，封殺華為恐導致當地推出5G的時程往後延好幾年，並增加數十億美元的成本。

匿名政府高階官員告訴路透社：「無論過去還是現在，德國並不預見會用任何條款排除任何一家企業。」

聯邦網絡監管單位和網路安全監察單位3月已針對技術標準和供應商管理權設立基本準則，目前正合力完成規範內容。

美國敦促各國封殺華為，因華為提供的套件可能含有「後門」，有招致網絡間諜入侵的隱憂。美方還援引中國法令表示，中國所有組織和公民都必須依法配合國家情報工作。

華為否認華府指控。

德國「商務日報」（Handelsblatt）今天援引安全規章草案內容說，德國電信公司（Deutsche Telekom）、伏德風（Vodafone）和德國O2（Telefonica Deutschland）等網絡業者，將被要求確定重要網絡元件並強化安全標準。

更廣泛來說，供應商應獲得可靠認證，如果有證據顯示供應商的設備被用來進行間諜活動或破壞行動，客戶應有法律管道把他們排除在外並尋求賠償。

且供應商必須透過德國網安當局聯邦資訊安全局（Federal Office for Information Security） 取得關鍵設備檢定書。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1081015