華為爭取印度5G市場 願簽無後門協議

（中央社記者康世人新德里15日專電）為爭取參與印度第五代行動通訊（5G）市場，被質疑有安全問題的中國華為印度分公司執行長陳明杰昨天表示，華為準備與印度達成「無後門」協議，緩解安全疑慮。

綜合News 18等印度媒體報導，華為印度分公司執行長陳明杰（Jay Chen）昨天在印度行動大會（India Mobile Congress）上表示，從一開始他就對印度產業充滿信心，印度市場將歡迎華為，因為華為以獨特的價值為印度做出很多貢獻，「我準備簽署（無後門協議）」。

陳明杰又說，如果印度政府想要，華為願意把軟體程式的原始碼（source code）保存在代管帳戶中；而且華為還願意在印度製造更多設備。

他強調，印度的5G不能再等了，華為參與印度推出5G非常重要，他向來建議繼續推動5G測試及拍賣。

根據印度通訊與資訊技術部長普拉薩（Ravi Shankar Prasad）先前的談話，印度是全球第2多無線用戶的市場，並準備在明年3月前舉行5G無線波段的拍賣。

華為被指控與中國軍方關係密切，加上中國法律規定所有中國企業都應與中國政府分享資訊，外界質疑華為設備可能安裝「後門」程式讓中國政府監控各國通訊，引發安全疑慮；但這種說法遭華為和北京否認。

美國正以安全隱憂為理由，遊說盟國不要使用華為電信設備，包括美國、澳洲和紐西蘭已把華為設備列入禁用黑名單；印度尚未決定是否禁止使用華為5G設備，華為正結合信實資訊通信（Reliance Jio Infocomm）等印度電信業者，遊說政府不要禁止華為設備。

路透社曾報導，中國已要求印度不要阻止華為在印度市場開展業務；如果印度政府阻撓華為，中國政府威脅印度要注意印度企業在中國開展業務可能造成的後果。

不過，印度對中國企業開放市場，中國卻仍對印度企業進入中國市場設限，直到2018年4月武漢舉行的第1次中印非正式領袖峰會後，中國才開放進口印度的藥、米、抗癌藥物及其他產品。

尼赫魯大學國際問題研究院東亞研究中心主任謝鋼指出，中國正力推華為和中興進入印度市場，印度產品卻沒有任何互惠以進入中國市場。幾年前，中國不准印度塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services）參與上海證券交易所軟體升級的競標，也不允許印度資訊科技（IT）公司為中國國有企業提供服務。

由於中印在邊境領土爭端、克什米爾和中國支持巴基斯坦包庇恐怖份子行為等問題，導致中印關係長期緊張，雖然印度總理莫迪和中國國家主席習近平11、12日在靠近印度南部清奈的瑪瑪拉普蘭鎮（Mamallapuram）舉行第2次中印非正式領袖峰會，但雙方對解決中國從中印貿易獲鉅額貿易逆差等分歧，大多未能達成具體共識。（編輯：高照芬）1081015