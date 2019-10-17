東奧馬拉松競走擬改赴札幌舉行 IOC捍衛移師計畫

（中央社東京17日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）捍衛打算把明年東京奧運的馬拉松和競走項目改至北海道札幌舉行的計畫，以避開東京可能飆出高溫。日本官員紛紛對這項突如其來的宣布表示驚訝。

法新社報導，國際奧會昨天表示，由於擔憂東京夏季酷熱會影響選手表現，考慮把相關賽事移師札幌。

北海道札幌市位於東京北方800多公里，白天氣溫將會低5至6度。

國際奧會協調委員會主席柯茲（John Coates）在卡達首都杜哈（Doha）受訪時告訴日本共同社，「對2020年東京奧運組織委員會來說有一點吃驚，我瞭解。」

他說：「但問題是，你不能讓問題懸而未決。」

「我們必須儘快動作，我們不想要臆測與謠言，出面說出我們的計畫比較好。」

「我們希望選手擁有一切機會展現全力，現在我們曉得在（東京）那種高溫下是不可能的事。」

東京與北海道官員都表示未被諮詢。

札幌市長秋元克廣（Katsuhiro Akimoto）今天告訴記者：「我非常驚訝國際奧會特別點名札幌，同時我也感到很榮幸。」

東京奧運組織委員會會長森喜朗今天則表示，東京希望有更多時間，討論國際奧會計劃更動馬拉松比賽地點。

但森喜朗也告訴記者，東京必須接受國際奧會的決定。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1081017