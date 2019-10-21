吸引中國出走企業落腳 印度端出政策招商

（中央社記者康世人新德里21日專電）印度財政部長希塔拉曼在美國出席世界銀行與國際貨幣基金（IMF）年會時表示，將制訂藍圖向正從中國準備撤離的跨國企業說明，印度是他們遷移設廠的首選地點。

綜合印度媒體今天報導，希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）告訴印度媒體，準備從中國撤離的產業肯定印度是個遷移和投資的地點；因此，當務之急就是由政府邀請企業家來訪，並當面說明。

希塔拉曼說，等她返回印度後，將設計招商引資的方法，制定一套藍圖向正在從中國撤離，或考慮從中國撤離的跨國公司、所有美國公司或其他歐洲、英國公司說明為什麼印度是他們適合落腳的絕佳地點。

她補充說，這也包括一些印度正在建立共同生態系統的行業，無論是電子業、鋰電池、還是其他半導體產業，印度都是這些企業適合落腳的地方。

希塔拉曼強調，政府要制定藍圖吸引這些從中國撤離的公司，不純粹是因為中美之間（中美貿易戰）目前發生的情況；這個情況可能加劇，或者只是在某種程度產生影響，但事實是有些公司出於其他原因也考慮從中國撤離。

她指出，印度希望建立一個生態系統，邀請從中國撤離公司開發印度的市場。

希塔拉曼說，「對這些公司，我已經允許（這些公司賺取）利潤。」

此外，她指出，即使有些公司仍繼續留在中國，但仍希望在其他地方生產、出口，以搶占新市場的樞紐，這也是印度爭取的目標。

由於中美貿易戰，愈來愈多企業從中國撤離，或者增加到其他地方設立生產基地，印度商工部旗下負責招商的機構「投資印度」（Invest India），已設立協助台商投資印度的單一窗口Taiwan Plus，最近更積極遊說台商，無論是否從中國撤離，都應該到印度設立製造據點。

此外，由於蘋果已計畫把印度建設為重要的製造基地，包括已在印度為蘋果代工生產iPhone 6等舊機種的緯創，或者傳出正在著手為蘋果生產iPhone XR等較新機種的富士康，還有相關供應鏈廠商，最近都增派人手來印度考察布局。

不過，印度仍存在政策、稅法繁雜且經常改變、突然調高關稅、推翻已經簽署協議、土地取得成本過高等問題，高度不確定性讓許多台商仍在謹慎評估。（編輯：王永志）1081021