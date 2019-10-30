反駁美FDA報告 嬌生重驗爽身粉不含石棉

（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）嬌生集團（Johnson & Johnson）今天表示，針對嬰兒爽身粉日前遭美國食品暨藥物管理局（FDA）驗出微量石綿，嬌生重新進行15項檢驗，顯示爽身粉並不含石綿。

嬌生在聲明中說：「嚴謹第三方檢驗結果證實，嬌生嬰兒爽身粉不含石棉，我們堅守產品安全性。」

嬌生發言人告訴路透社，不會推翻先前對22盎司瓶裝爽身粉的回收令，但消費者仍可在商店架上找到嬌生產品。

這個月稍早，美國食藥局針對線上購買的一瓶爽身粉進行抽樣檢查並驗出極微量石棉，促使嬌生宣布在全美回收約3萬3000瓶的爽身粉，但它當時說，自願回收令僅限2018年在美國生產和運送的一批貨。

為證明旗下這款用途廣泛的產品安全無虞，嬌生進行這一系列最新檢測。

美國食藥局食品安全與營養中心（Center for Food Safety and Nutrition）科學管理副主任麥塞（Steve Musser）接受路透社訪問時說，美國食藥局力挺自家檢驗結果，也支持嬌生自願進行回收舉措。他說：「嬌生會根據自己檢驗結果說自家產品不含石綿；而美國食藥局則對那批檢體做出恰恰相反的結論。」

美國食藥局針對嬌生的檢測，是首度在嬰兒爽身粉中驗出石綿，促使嬌生頭一遭針對這款招牌商品進行回收。石綿是一種致癌物質，與致命間皮瘤（mesothelioma）有關。

這次回收行動對於擁有130多年歷史的美國醫療保健集團嬌生來說是最新打擊，嬌生正面臨1萬5000起產品訴訟，包括嬰兒爽身粉、鴉片類藥物、醫療設備和抗精神病藥物理思必妥（Risperdal）。（譯者：侯文婷/核稿：蔡佳敏）1081030