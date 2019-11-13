特斯拉歐洲首座工廠落腳柏林 業界關注

（中央社記者林育立柏林12日專電）電動車先驅特斯拉（Tesla）執行長馬斯克今天宣布，歐洲首座工廠將落腳德國首都柏林，不僅業界關注，也為汽車工業投下震撼彈。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今天在柏林接受全國最大報「畫報」（Bild）集團頒獎時意外宣布，歐洲第一座超級電池廠將落腳在柏林地區。

特斯拉在歐洲物色新廠地點傳聞已久，荷蘭、法國、德國各地的邦政府都極力爭取特斯拉設廠。

特斯拉最後沒有選擇沃佛斯堡（Wolfsburg）、慕尼黑（München）等福斯（Volkswagen）和BMW等傳統大車廠的所在地，而是選擇沒有汽車產業鏈的柏林，讓業界人士感到驚訝。

柏林在地的「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）報導，知情人士指出，特斯拉超級電池廠（Gigafactory）的預定地在柏林東南郊的工業區，鄰近即將在明年秋天啟用的新機場，行政區屬布蘭登堡邦（Brandenburg）。

這座廠的規模相當於特斯拉目前在上海興建的新廠，預計2021年年底完工啟用，可望創造7000個工作機會。

知情人士透露，特斯拉計畫在此生產入門款Model 3供應歐洲市場，未來還將生產休旅車Model Y。

此外，特斯拉也打算在柏林成立工程師和設計中心。

德國汽車工業正處轉型的陣痛期，各大車廠追隨特斯拉的腳步，紛紛投入電動車的研發，馬斯克的建廠計劃為德國汽車工業投下震撼彈。

知名汽車專家杜登霍夫爾（Ferdinand Dudenhöffer）表示，有競爭才有進步，特斯拉落腳柏林對德國汽車工業是好消息，將刺激各大廠加快腳步擁抱電動車。（編輯：高照芬）1081113