IS首腦身亡 美專家：外圍恐怖組織往蓋達靠攏

（中央社記者蕭博文台北14日電）伊斯蘭國首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）日前身亡，華府智庫美國外交政策理事會資深副主席柏曼博士分析，近年蓋達組織勢力增長，外圍恐怖組織有轉向蓋達靠攏的趨勢。

柏曼（Ilan Berman）長期研究中東議題，近日獲調查局邀請來台出席「第四屆台灣亞西論壇─2019區域安全與跨境犯罪國際研討會」，針對伊斯蘭國瓦解後現況等議題發表演說。

亞西論壇共有來自47國的172名執法官員及學者專家來台與會，為台灣最大型、層級最高的國際執法會議，12日起進行2天議程，今天安排外賓參訪故宮等地，晚間舉行歡送晚宴。

柏曼接受中央社專訪時針對中東局勢提出分析，他認為，美國過去幾年主要是在對抗伊斯蘭國（IS），使得蓋達組織（Al-Qaeda）在少了美國關注下持續發展，勢力、地盤已達史上最強盛的狀態。

柏曼說，當蓋達組織日益茁壯，伊斯蘭國勢力卻大減，在伊斯蘭國首腦身亡後，許多評論家都認為兩者有可能共生共存甚至結合勢力，但他認為兩者是否走向合併，仍是一個問號。

他說，過去幾年伊斯蘭國勢力強大，外圍恐怖組織選擇向伊斯蘭國靠攏，但近來伊斯蘭國弱化，這些組織呈現散落狀態，各自進行在地化恐怖行動，但隨著蓋達組織壯大，外圍恐怖組織已有向蓋達靠攏的趨勢。

至於伊斯蘭國日前公布新任領導人為哈希米（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi），柏曼認為，哈希米是古萊氏族、出身正統，伊斯蘭國選他繼任，是向追隨者宣示伊斯蘭國勢力將繼續壯大。

柏曼還提到，目前敘利亞北部難民營還有約8萬名伊斯蘭國公民，其中過半數都是外國聖戰士的第二代孩童，然而外國聖戰士因母國拒收等因素無法返國，導致激進思想持續在難民營中擴散，這些孩童長大後若更為激進化，恐怕會給世界帶來安全上的問題。

外電報導，美國總統川普10月27日宣布，美國特種部隊發動秘密突襲時，伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪引爆炸彈喪命，這是2011年蓋達組織前領導人賓拉登遭擊斃以來，美軍最受矚目的狙殺行動之一。（編輯：李亨山）1081114