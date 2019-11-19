非洲豬瘟導致豬肉供應短缺 越南擴大進口

（中央社河內19日專電）越南非洲豬瘟疫情延燒，大量染病豬隻被撲殺，使境內豬肉供給減少，豬肉價格大漲，為避免對消費者衝擊過大，越南政府要求相關機構擴大豬肉進口，以確保市場供需平衡。

越南今年2月首次發現非洲豬瘟病例，疫情隨後不斷擴大。越南農業與農村發展部數據顯示，截至11月15日為止，全國共63個省市、666個縣爆發非洲豬瘟疫情，被迫撲殺染病豬隻逾588萬頭，重量約33.7萬噸，占全國豬肉總重量的8.8%。

由於豬肉供給大幅減少，越南各地豬肉價格最近呈現大幅飆漲的趨勢，生豬價格介於每公斤6萬越南盾（約新台幣80元）至8萬越南盾之間，與去年同期相較，增加19%；市場上豬肉零售價格也增加2至3成，創下5年來新高。

「民智報」新聞網站18日報導，越南政府昨天召開有關確保豬肉市場供需平衡與因應豬肉價格高漲的會議。

越南農業與農村發展部副部長馮德進（Phung Duc Tien）表示，除了豬隻數量減少外，最近出現農戶暫不願出賣生豬而等待價格再上漲才出售的現象，加上豬肉從越南境內走私到中國的情況仍猖獗，是豬肉供給大幅減少與價格飆漲的原因。

報導指出，越南今年第4季度豬肉需求逾60萬噸，在目前情況下供應量僅達到40萬噸，供應缺口約20萬噸。如果豬肉價格繼續上漲10%至15%，可能導致全年消費者物價指數（CPI）增加0.5%至0.7%，恐加劇通貨膨脹。

面對上述情況，越南副總理王廷惠（Vuong Dinh Hue）要求相關機構評估狀況並採取確保豬肉市場供需平衡的相關措施，包括擴大豬肉進口以彌補境內缺口，尤其是今年底與明年農曆春節期間民眾對豬肉的需求將大增。（編輯：周永捷）1081119