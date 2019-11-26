中美通話 就第一階段貿易協議事項保持溝通

（中央社台北26日電）中國官媒報導，中國國務院副總理劉鶴今天上午與美國貿易代表萊特海澤和財政部長梅努欽通話，雙方就解決好核心關切問題討論並取得共識，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。

新華社報導，中國商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等人也參加了通話。

美媒華爾街日報21日才引述消息人士報導，在美中繼續努力達成至少是有限協議的情況下，中國已邀請美國最高貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）到北京進行新一輪談判。

但報導指出，除非中國表明願就智慧財產權保護、強制性技術轉讓和農業採購做出承諾，否則美國談判代表不願到北京會談。

就在25日晚上，新華社報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發「關於強化知識產權保護的意見」，要求各地區各部門認真貫徹落實。這份意見提出將改善對智慧財產權的保護，力爭到2022年有效遏制智財權侵犯「易發多發」的現象。

中美兩國在10月11日在華府舉行貿易談判後，雙方就正式簽署第一階段協議之事經過許多波折。

先是智利10月底宣布取消11月舉行的APEC會議，讓原本外傳中國國家主席習近平和美國總統川普可能在APEC會議期間簽訂協議的計畫生變。

11月上旬，又有消息指出，美中同意取消加徵關稅以作為兩國第一階段貿易協議的一部分，但白宮內部及外部顧問對此強烈反對。

中國外圍官媒環球時報25日駁斥其他媒體有關中美貿易協議的負面報導，表示中國和美國「非常接近」達成第一階段貿易協議。

環球時報英文版官方推特帳號還援引接近北京的專家指出，中國仍致力於和美國為了第二階段、甚至第三階段的貿易協議繼續談判。（編輯：張淑伶）1081126