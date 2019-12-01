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環時：北京堅持美應於第一階段協議撤回關稅

最新更新：2019/12/01 18:26

（中央社北京1日綜合外電報導）中共官媒「人民日報」旗下小報「環球時報」今天引述不具名消息人士指出，北京堅持美國須把撤回關稅納入美、中第一階段貿易協議。目前雙方能否敲定協議持續面臨不確定性。

路透社報導，環球時報推文表示：「美國允諾廢除原定12月15日實施的關稅，不能取代撤回關稅。」15日的關稅指的是兩國若未達成貿易協議，美國將對中國輸美商品祭出新一輪關稅措施。

美國總統川普上月26日表示，美中就16個月貿易戰達成協議的談判正處於「最後的陣痛」。兩國最高層級貿易協商代表也再次對話，同意繼續努力解決剩餘議題。

第一階段貿易協議原本預計11月底前完成。然而貿易專家與親近白宮人士上月告訴路透社，第一階段貿易協議可能到新年以前都不會簽署，因為中國方面施壓更廣泛地撤回關稅。

另外，美國參議院金融委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）上月26日也告訴路透社，北京邀請美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）赴北京面商。

葛拉斯里表示，萊特海澤與梅努欽若預期有「取得最終協議的實際機會」，就願意赴會。

一名熟悉貿易談判的消息人士也告訴路透社，美國官員可能於感恩節假日後前往中國。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1081201

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