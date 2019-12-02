孟晚舟成美中貿易戰籌碼 任正非：她該為此自豪

（中央社深圳2日綜合外電報導）中國電信設備大廠華為財務長孟晚舟一向被視為是美中貿易戰的關鍵人物，但對創辦人兼執行長任正非來說，她是「受苦受難」，值得讚賞的女兒。

75歲的任正非接受有線電視新聞網商業頻道（CNN Business）專訪時說：「她該為身陷這種狀況感到自豪。在兩國相爭之際，她成了談判籌碼。」

加拿大一年前應美國要求，拘留孟晚舟，她迄今仍被軟禁在溫哥華住處，等待出席引渡美國的聆訊。孟晚舟和華為在美國聯邦法院面臨若干罪名，包括銀行詐欺、竊取商業機密和違反美國對伊朗的制裁規定。

孟晚舟和華為否認所有指控。

全球最大電信設備製造商、知名智慧型手機品牌華為成了美中貿易戰的爆點。華府說，華為對國家安全構成風險，從事與美國外交政策利益背道而馳的業務。華為否認上述指控。

正在為華為的生死存亡拚搏的任正非說，除了華為，受苦受難的還有孟晚舟，她也將因此變得更加強大。

任正非說：「這些艱苦磨難對孟晚舟成長來說是好事。在貿易戰的背景下，她就像一隻小螞蟻，在兩國角力的夾縫中求生。」

任正非表示，孟晚舟透過繪畫和閱讀消磨時間，她的母親和丈夫也會定期飛到加拿大陪伴她。

任正非還說，這場磨難讓他和女兒變得更親近。他說，他們比以前更常聊天，他有時還會把在網路上看到的笑話寄給她。

任正非說：「以前，孟晚舟可能一整年都不會打一通電話給我，不會問我日子過得怎麼樣，甚至不會傳封簡訊給我。如今，我們的關係變得親近許多。」

孟晚舟明年一月將正式挑戰美國的引渡請求。至於她在華為的未來，可以確定的是不會獲得升遷。

任正非說：「像這樣的磨難會對一個人的毅力和性格產生重大影響。但當她重返華為時，這不代表她將承擔起更大的責任。」

任正非表示，身為財務長的孟晚舟有能力處理相關業務，但她缺乏技術背景，在其他方面也不具備領導特質，無力勝任別的職務。

任正非說：「若是由缺乏戰略敏銳度的人領導公司，公司將會逐漸失去競爭優勢。這就是孟晚舟重返華為後，將繼續擔任相同職務的緣故。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1081202