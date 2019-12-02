中油新德里辦事處揭牌 與印度石油共推投資案

（中央社記者康世人新德里2日專電）台灣中油公司印度辦事處今天晚上在新德里舉行揭牌儀式，同時與印度石油共同推動約8億美元的丙烯衍生物投資案，希望把台灣石化技術帶進印度，再創台印合作新高峰。

台灣中油公司總經理李順欽率領轉投資事業處多名人員今天拜會印度商工部投資單一窗口「投資印度」（Invest India）、印度石油公司（Indian Oil）和印度石油天然氣部，分別由「投資印度」總經理暨執行長巴格拉（Deepak Bagla）、印度石油董事長辛赫（Sanjiv Singh）和石油天然氣部國際合作司長芮迪（B. N. Reddy）等人接待。

李順欽指出，由於台灣中油駐印度辦事處正式成立，代表台灣中油在新南向政策及印度總理莫迪提出的「來印度製造」（Make in India）政策下，開始深耕印度，目前更與印度石油洽談合作，準備在印度設廠生產丙烯衍生物，預估投資額8億美元。

他說，目前印度沒有可作為壓克力樹脂、螢幕材料的丙烯衍生物的製造與技術，加上印度經濟成長快速，人口紅利龐大，丙烯衍生物相關需求預料將不斷擴大，台灣中油希望與印度石油合作，推動丙烯衍生物在印度製造生產的發展。

台灣中油駐印度辦事處今晚在新德里舉行揭幕儀式，李順欽表示，這個辦事處未來協助印度石化發展，並且將強化與印度政府的溝通、掌握印度石化投資商機，保持與印度業界的互動和合作，且在新南向政策與「來印度製造」政策下，達成海外多元發展的目標。

駐印度代表田中光在揭幕儀式上指出，印度石化市場成長潛力很大，台印過去在資訊科技等諸多領域已有許多合作，在石化領域，繼中橡在印度設廠投資後，台灣中油現在也在新南向政策下於新德里設立辦事處，為印度引進石化技術，希望能為台印的合作再創造新高峰。

今天晚間的揭牌儀式由李順欽主持，駐印度代表田中光、「投資印度」及印度石油等官方與業界的貴賓、代表到場祝賀，希望在台灣中油駐印度辦事處設立後，持續擴大台印在石化領域的合作。（編輯：王永志）1081202