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傳白宮曾考慮 把華為踢出美國金融體系

最新更新：2019/12/04 00:32

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）根據3名知情人士的說法，美國川普政府今年稍早曾考慮把中國電信設備巨擘華為踢出美國金融體系以外，以此作為眾多重挫華為政策選項的一部分。華為已被美國列入貿易黑名單。

路透社獨家報導，華府原擬將全球第2大智慧型手機製造商華為，列入美國財政部指定制裁名單（SDN）。不過，這項計畫最終被擱置。

其中1名知情人士贊成這項計畫。他表示，這項計畫是否會在未來幾個月死灰復燃，取決於華為的情勢發展。

其中2名知情人士表示，白宮國家安全會議（National Security Council）曾考慮過這項計畫。許多美國官員將此視為一系列制裁華為政策工具中的終極選項。華為若被列入這類名單，幾乎不可能以美元完成交易。

根據其中1名知情人士的說法，川普政府官員曾草擬備忘錄，並就此事召開跨部門會議，顯示華府考慮動用美國最強大制裁工具對付華為的程度。

這項計畫最終被擱置，但美國採取了其他措施，像是將華為列入貿易黑名單，強制部分供應商必須先取得特別許可證，才能販售產品給華為。

華為沒有回應路透社的置評要求。美國財政部一名發言人表示，財政部「不對調查或未來行動置評，包括證實是否確有其事在內」。（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）1081203

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